San Marino. FEDERAZIONE SAMM PALLAVOLO. Serie B/ PromoPharma in casa della capoclassifica

Serie D femminile: la Titan Services ospita il Bagnacavallo

Serie B masch. Sabato prossimo la PromoPharma gioca in casa della capoclassifica Begin Collemarino. In teoria si tratta di una partita a senso unico ma i tifosi dei titani hanno bene in mente il match dell’andata quando San Marino si arrese solo al tie-break dopo aver disputato una delle migliori del campionato, giocando a un’intensità altissima. “Impegno difficilissimo perché la Begin è una squadra fortissima, con la banda Ferrini e diversi altri giocatori di categoria superiore. Però in palestra stiamo facendo bene e andremo ad Ancona a giocarcela serenamente, tirando fuori le nostre qualità senza pensare troppo a chi abbiamo di fronte. – Racconta coach Marco Ricci. – Ovviamente stiamo lavorando sulle nostre situazioni tattiche anche in funzione dell’avversario ma sappiamo che non abbiamo niente da perdere e che, con tutti i giocatori al loro posto, possiamo fare la nostra pallavolo”.

Classifica. Begin Volley Collemarino 40, Sabini Castelferretti 37, 4 Torri Ferrara 34, La Nef Osimo 32, Paoloni Macerata 26, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 21, Loreto 21, Potenza Picena 19, PromoPharma 18, Pietro Pezzi Ravenna 17, Novavetro San Severino Marche 15, Querzoli Forlì 13, Lube Civitanova 13.

Prossimo turno. Begin Collemarino – PromoPharma. Sabato 9 marzo, ore 17.30, ad Ancona.

Serie D femm. Pur avendo disputato una buonissima partita in casa della capoclassifica Flamigni, la Titan Services è tornata da Forlì senza punti. “Analizzando la prestazione di sabato scorso abbiamo visto che abbiamo retto bene il ritmo della prima della classe. – Dice Stefano Sarti, allenatore delle sammarinesi. – Contro la Fulgur, che è la terza forza del campionato, ci piacerebbe ripetere la stessa partita ma portando a casa dei punti. Le ragazze si stanno allenando bene e in questa fase stiamo lavorando molto sulla difesa che penso stia migliorando molto Per il resto, ci affideremo alla fantasia delle nostre attaccanti. Come dicevo, ci piacerebbe fare punti ma siamo consapevoli che Bagnacavallo è una bella squadra, con giocatrici molto esperte”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 46, Figurella Rimini 41, Fulgur Bagnacavallo 38, Ke Car Volley Rimini 34, Alfonsine 23, Unica Volley Riccione 20, Mosaico Ravenna 19, Titan Services 18, Idea Volley Santarcangelo 17, Longiano 13, Junior Coriano 12, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno: Titan Services – Fulgur Bagnacavallo. Sabato 9 marzo, ore 19, a Serravalle.

Nella foto: Giorgia Balducci e Alice Pasolini della Titan Services in difesa.

Ufficio stampa

Federvolley