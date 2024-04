San Marino. Federazione Samm Pallavolo: Serie D femm./ Titan Services in trasferta a Rimini

Nell’ultima di campionato le sammarinesi giocano contro la Figurella

Serie D femm. Una Titan Services assolutamente tranquilla chiude la propria stagione giocando sul parquet della Figurella Rimini, seconda forza del campionato. “L’obiettivo salvezza è già raggiunto – sottolinea Stefano Sarti, coach delle sammarinesi – adesso sarebbe bello tirare fuori una prestazione tale da confermare il nostro quinto posto attuale e magari allungare a sei la striscia di vittorie consecutive ma non sarà facile. Per riuscirci dovremo mettere in campo una prestazione buona come quelle delle ultime sei giornate. Anzi, dovremo alzare ancora un po’ l’asticella visto che la Figurella è una squadra che si vuole testare in vista dei play-off”. Per quest’ultima partita di campionato Sarti avrà a disposizione tutte le giocatrici tranne Alice Pedrelli la cui presenza è in fortissimo dubbio.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 60, Figurella Rimini 51, Fulgur Bagnacavallo 47, Ke Car Volley Rimini 44, Titan Services 30, Alfonsine 30, Mosaico Ravenna 29, Unica Volley Riccione 26, Idea Volley Santarcangelo 25, Longiano 16, Junior Coriano 13, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 22 – ultima di campionato): Figurella Rimini – Titan Services. Sabato 20 aprile, ore 19, a Rimini.

Serie B masch. Sabato prossimo la PromoPharma osserva il proprio turno di riposo. Tornerà a giocare a San Severino Marche sabato 27 aprile, alle 18, contro la Novavetro.

Nella foto: Stefano Sarti.