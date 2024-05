San Marino. Federazione sammarinese pallavolo. Europei SCA maschili: San Marino in partenza per il Liechtenstein

Il ct Mascetti: “Puntiamo ad andare a medaglia”.

San Marino, 28 maggio 2024 – La Federazione sammarinese pallavolo è ormai nel vortice del doppio appuntamento europeo che vede impegnate le sue nazionali maggiori. Se le finali dei Campionati europei femminili rappresentano anche un impegno organizzativo (si gioca in Repubblica dal 31 maggio al 2 giugno e domani si terrà la conferenza stampa di presentazione), l’Europeo maschile non è di minore importanza: si disputa in Liechtenstein dal 30 maggio all’1 giugno e San Marino, che raggiungerà Vaduz nella giornata di domani, punta a fare bene. Le nazionali avversarie, oltre a quella dei padroni di casa, sono Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.

“Vogliamo giocare un buon Europeo e il nostro obiettivo è andare a medaglia. – Non si nasconde Stefano Mascetti, commissario tecnico dei titani. – Le altre squadre le conosciamo: sulla carta la Scozia è la più forte ma anche il Liechtenstein non è da sottovalutare. Nelle ultime uscite internazionali ha fatto vedere cose interessanti e recupera anche due giocatori sui quali non aveva potuto contare ultimamente. Considero le partite contro l’Irlanda e l’Irlanda del Nord due match da vincere. I problemi possono arrivare dal fatto che dobbiamo giocare quattro match in tre giorni. Spero che i ragazzi riescano a reggerli perché la nostra nazionale è quella con meno centimetri in Europa e per questo siamo sempre obbligati a essere super efficienti dal punto di vista tecnico e tattico”.

È stato difficile comporre la nazionale? “A San Marino non c’è mai stato un vivaio così florido ed è stato stimolante poter scegliere e vedere che i ragazzi stessi si impegnano molto per essere selezionati. Già questo fatto è un traguardo importantissimo per la Federazione, la quale lavora su un bacino ovviamente più piccolo rispetto a nazioni come Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord. Nel mettere insieme la nazionale ho compiuto scelte tecniche ben precise, portando anche dei giovani che possono fare esperienza in vista di futuri impegni internazionali”.

I convocati per l’Europeo . Marco Rondelli e Davide Gasperoni (palleggiatori); Davide Bacciocchi ed Elia Lazzarini (liberi); Matteo Bernardi, Luca Volpinari e Massimo Donini (centrali); Paolo Paganelli e Nicolò Conti (opposti); Lorenzo Benvenuti, Alessandro Venturini, Andrea Lazzarini, Davide Garattoni e Gabriele Giri (schiacciatori). Per questo impegno internazionale Mascetti sarà coadiuvato da Davide Mussoni (secondo allenatore/scout man) e da Micaela Gennari (team manager).

Programma gare della nazionale

Giovedì 30 maggio ore 10: Liechtenstein – San Marino.

Venerdì 31 maggio ore 10: San Marino – Irlanda del Nord.

Venerdì 31 maggio ore 19.30: Scozia – San Marino.

Sabato 1 giugno ore 19.30: Irlanda – San Marino.

Nelle foto: Stefano Mascetti.