San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo: Serie B/ La PromoPharma ospita La Sabini Castelferretti

Serie D femm./ Titan Services a Santarcangelo

Serie B masch. Dopo la bellissima vittoria ottenuta a San Mauro Pascoli, la PromoPharma San Marino si appresta a ospitare la Sabini Castelferretti sul parquet del Pala Casadei. Si gioca sabato 18 alle 17.30. “Già da lunedì 13 abbiamo iniziato a lavorare sulla partita che ci aspetta e, con i giocatori, abbiamo ragionato su come affrontare la settimana di lavoro – spiega Marco Ricci, allenatore della PromoPharma. – Castelferretti ha grande tradizione anche a livelli di serie A ed è una squadra che mette in mostra una grande difesa alla quale accompagna un attacco efficace che si esalta in Mancinelli, il suo posto 4. A innescarlo è l’esperto palleggiatore Giuliani, con trascorsi come secondo anche in serie A. Gli altri sono tutti giocatori che conoscono bene la categoria, bravi a gestire le situazioni di gioco e che difficilmente “sbandano”. Sarà complicato affrontarli: ci vorrà tanta pazienza nel costruire e sarà importante non perdere la fiducia quando non riusciremo a fare il nostro gioco”. Arbitrano Giulia Natalini (1°) ed Elisa Ballatori (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 30, Sir Safety Umbria Academy Assisi 28, Sab Group San Mauro Pascoli 28, Novavolley Loreto 26, Paoloni Macerata 25, Sabini Castelferretti 24, PromoPharma 19, Querzoli Forlì 17, Battistelli Real Bottega 13, Volley Game T-Trade Falconara 12, Montorio Teramo 11, Prime Cleaning Riccione 10, Novavetro San Severino Marche 9, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 13). PromoPharma San Marino – Sabini Casteferretti: sabato 18 gennaio alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Dopo l’importante vittoria casalinga di sabato scorso contro l’Alfonsine, la Titan Services va a Santarcangelo per tentare il sorpasso sull’Acerboli nell’anticipo di venerdì sera. “Squadra neopromossa alla quale si sono aggiunte giocatrici esperte, soprattutto al centro – analizza Stefano Sarti, coach sammarinese. – Santarcangelo fa punti spesso e volentieri, portandosi a casa qualche soddisfazione. Per battere le clementine dovremo lavorare molto bene in battuta e nella correlazione muro/difesa; scardinare il loro gioco e pensare al nostro. Con Alfonsine abbiamo dimostrato di poter essere una squadra quadrata: dobbiamo continuare così”. Non si segnalano particolari problemi di salute a parte qualche giocatrice vittima dell’influenza stagionale ma che dovrebbe essere a disposizione per venerdì.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 27, Fenix Energia Faenza 24, Idea Volley Bellaria 22, Bcc Romagnolo Cesena 18, Unica Volley Rimini 17, Retina Cattolica 15, Alfonsine 14, Acerboli Santarcangelo 13, Titan Services 12, Figurella Rimini 9, Fusignano 9, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 11). Acerboli Santarcangelo – Titan Services San Marino: venerdì 17 gennaio alle 20.30 a Santarcangelo.

Nella foto: Stefano Sarti.

