San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo: Serie B/ Per la PromoPharma, derby di Natale a Riccione

Serie D femm./ La Titan Services ospita la capoclassifica Vtr Ke Car Rimini

Serie B masch. La PromoPharma, reduce dalla vittoria casalinga per 3 a 1 contro Bottega, questo sabato scende a Riccione per giocare un derby che chiuderà il suo 2024 pallavolistico. Una partita dalle grandi incognite come lo sono tutti i derby a tutti i livelli. “Riccione ha finora ottenuto degli ottimi risultati – spiega Marco Ricci, coach dei titani. – Si tratta di una squadra coriacea, con giocatori che hanno saputo creare un buon amalgama. Sono molto forti in posto 2 con Rocchi e al centro con l’esperto Ferraro che l’anno scorso ha vinto il campionato con Ancona. Gli altri sono giocatori di categoria, molti provenienti dal Viserba. In allenamento stiamo lavorando per capire bene come affrontarli. Per noi sarebbe importante finire bene l’anno”. Assente la banda Benvenuti, gli altri giocatori sono tutti disponibili. Arbitrano Alice Ferri (1°) e Luca Porti (2°).

Classifica. Sab Group San Mauro Pascoli 24, Sir Safety Umbria Academy Assisi 24, La Nef Re Salmone Osimo 24, Novavolley Loreto 23, Sabini Castelferretti 21, Paoloni Macerata 19, Querzoli Forlì 14, PromoPharma 14, Battistelli Real Bottega 11, Montorio Teramo 11, Prime Cleaning Riccione 10, Volley Game T-Trade Falconara 9, Novavetro San Severino Marche 6, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 11). Prime Cleaning Riccione – PromoPharma San Marino: sabato 21 dicembre alle 18 a Riccione.

Serie D femm. Sabato 21 dicembre la Titan Services chiude l’anno ospitando al Pala Casadei la Vtr Ke Car Rimini capoclassifica. “La Vtr è una squadra rodata, completa in tutti i ruoli, con giocatrici esperte del campionato che sbagliano poco. – Fotografa così le avversarie Stefano Sarti, allenatore delle sammarinesi. – Per mettere loro i bastoni fra le ruote dovremo fare la nostra partita, mettendo in campo quello che sappiamo fare e pensando più al nostro gioco che a guardare altri aspetti tattici. Potrebbe venire fuori una bella partita”. Le giocatrici sono tutte a disposizione del tecnico tranne la lungodegente palleggiatrice Stefanelli.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 21, Fenix Energia Faenza 21, Idea Volley Bellaria 19, Bcc Romagnolo Cesena 15, Retina Cattolica 13, Unica Volley Rimini 11, Alfonsine 11, Acerboli Santarcangelo 9, Figurella Rimini 9, Titan Services 9, Fusignano 6, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 9). Titan Services San Marino – Vtr Ke Car Rimini: sabato 21 dicembre alle 19.30 a Serravalle.

Federvolley