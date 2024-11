San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo: Serie B/ PromoPharma a Falconara. Serie D femm./ La Titan Services ospita la Figurella Rimini

Serie B masch. Dopo la sconfitta interna con Osimo, alla PromoPharma tocca la trasferta in casa del Falconara. “Società di grandi tradizioni e con un importante settore giovanile. – Sottolinea Marco Ricci, coach dei Titani. – Ha mantenuto la squadra che ha vinto lo scorso campionato di serie C e, in più, ha preso Terranova da Osimo. È un gruppo che sa giocare a pallavolo con tanti punti di forza: i tre laterali attaccano molto bene e i centrali sono efficaci a muro. Insomma, sono una squadra completa come spesso lo sono quelle marchigiane. Naturalmente hanno punti deboli che cercheremo di sfruttare anche se, in questo momento, stiamo lavorando piuttosto sui nostri punti di forza per cercare di utilizzarli nell’intero arco della partita con continuità, cosa che non sempre riusciamo a fare”. I giocatori sono tutti a disposizione tranne Yan Kiva che potrebbe però riaffacciarsi in panchina. Arbitrano Marco Nampli (1°) e Ina Varfaj (2°).

Classifica. Sab Group San Mauro Pascoli 9, La Nef Re Salmone Osimo 9, Novavolley Loreto 8, Volley Game T-Trade Falconara 7, Sir Umbria Academy Assisi 7, Querzoli Forlì 6, Battistelli Real Bottega 6, Sabini Castelferretti 5, PromoPharma 5, Montorio Teramo 5, Prime Cleaning Riccione 3, Paoloni Macerata 3, Novavetro San Severino Marche 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 5). Volley Game T-Trade Falconara – PromoPharma San Marino: sabato 9 novembre alle 18 a Falconara Marittima.

Serie D femm. Dopo la netta sconfitta patita a Cesena, la Titan Services San Marino cerca il riscatto in uno dei tanti derby che giocherà quest’anno. Al Pala Casadei di Serravalle sale la Figurella Rimini. “È una squadra diversa da quella dell’anno scorso perché le atlete più pronte hanno fatto il salto di categoria. – Spiega Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Le giocatrici quest’anno sono giovani ma con buone ambizioni. Difendono tanto e privilegiano il gioco al centro. Credo che noi dovremo avere pazienza sulle rigiocate. Quello che è importante, è che troviamo lo spirito giusto e non ripetiamo la prestazione di sabato scorso a Cesena. È un derby e, come sappiamo, può succedere di tutto”. Sarti recupera la banda Linda Ricciotti che rientra proprio contro la squadra nella quale aveva giocato l’anno scorso. Sempre fuori la prima palleggiatrice Matilde Stefanelli.

Classifica. Idea Volley Bellaria 6, Fenix Energia Faenza 6, Bcc Romagnolo Cesena 4, Vtr Ke Car Rimini 4, Titan Services 3, Acerboli Santarcangelo 3, Unica Volley Rimini 3, Retina Cattolica 3, Fusignano 2, Alfonsine 1, Figurella Rimini 1, Mosaico Ravenna 0,

Prossima partita (giornata 3). Titan Services San Marino – Figurella Rimini: sabato 9 novembre alle 19.30 al Pala Casadei di Serravalle.

Nelle foto: Linda Ricciotti

Federvolley

San Marino