San Marino. FEDERAZIONE SAMMARINESE PALLAVOLO. Serie B/ PromoPharma in cerca di riscatto con Forlì

Serie D femminile: per la Titan Services, trasferta in casa della capoclassifica

Serie B masch. La partita casalinga di sabato 2 marzo contro Forlì può fornire alla PromoPharma l’occasione per fare punti che la portino, almeno momentaneamente, fuori dalla zona retrocessione. L’avversaria è una diretta concorrente alla salvezza e per questi match vale il detto che “i punti valgono doppio”. “In effetti, Forlì è nelle nostre stesse condizioni di classifica. – Riflette Marco Ricci, coach della PromoPharma. – È una squadra che si appoggia su alcuni giocatori, con atleti di categoria, un mix fra giovani di qualità fisica e tecnica, e meno giovani più esperti. Il giocatore più importante per loro è il palleggiatore Mariella, in grado di fare la differenza. A gennaio hanno acquistato Roberto D’orlando uno schiacciatore giovane che viene dalla A3 e rinforzerà certamente il loro gioco sulle bande. Gabriel Kunda, il loro allenatore, conosce bene la categoria. E’ senz’altro una partita che vale doppio”. Arbitrano Salvatore Francesco Iovinella (1° arbitro) e Chiara Rizzardo (2°).

Classifica. Begin Volley Collemarino 37, Sabini Castelferretti 37, 4 Torri Ferrara 34, La Nef Osimo 32, Paoloni Macerata 23, Loreto 21, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 18, Potenza Picena 16, Novavetro San Severino Marche 15, PromoPharma 15, Pietro Pezzi Ravenna 14, Querzoli Forlì 13, Lube Civitanova 13.

Prossimo turno. PromoPharma – Querzoli Forlì. Sabato 2 marzo, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Dopo la bella vittoria casalinga per 3 a 0 contro Forlì, la Titan Services viaggia fino a San Martino in Strada per affrontare la Flamigni capoclassifica. Un match indubbiamente molto complicato: le padrone di casa finora hanno l’impressionante ruolino di marcia di 15 partite giocate e 15 vittorie. E solo in due partite le avversarie le hanno costrette al tie-break. “Sappiamo di affrontare una squadra forte, con alcune atlete fuori categoria e con un ritmo di gioco superiore a tutte le altre squadre del girone – Analizza Stefano Sarti, coach della Titan Services. – Giocheremo senza grosse tensioni ma chiederò alle ragazze di spingere il più possibile. Non dobbiamo andare in gita. Anzi, vorrei fosse una partita tosta nella quale puntare a registrare i nostri meccanismi e ad esprimere il nostro gioco, senza timori reverenziali. Il gruppo è molto giovane e disputare questi match può fare solo bene”. Dall’infermeria potrebbe rientrare la schiacciatrice Ludovica Ghinelli, ferma ai box da diverso tempo. Si gioca in anticipo venerdì 1 marzo alle 20.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 43, Figurella Rimini 39, Fulgur Bagnacavallo 37, Ke Car Volley Rimini 31, Alfonsine 20, Unica Volley Riccione 20, Mosaico Ravenna 19, Titan Services 18, Idea Volley Santarcangelo 14, Longiano 13, Junior Coriano 9, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno: Flamigni – Titan Services. Venerdi 1 marzo, ore 20, a San Martino in Strada.

Nella foto: un time-out della PromoPharma.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino