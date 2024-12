San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo: Serie B/ PromoPharma in cerca di riscatto contro il Real Bottega

Serie D femm./ Titan Services stasera a Fusignano

Serie B masch. La secca sconfitta patita a Forlì sabato scorso, avrà lasciato scorie nella testa dei giocatori della PromoPharma? È questo il motivo principale d’interesse della partita che si gioca sabato 14 a Serravalle nella quale i titani affrontano il Real Bottega, squadra che ha gli stessi punti in classifica di Rondelli e compagni. “Bisogna reagire subito per non perdere le certezze di gioco che abbiamo acquisito finora. – Sostiene Marco Ricci, coach della PromoPharma. – I ragazzi sono consapevoli che sabato prossimo devono mettere in campo una prestazione che porti punti e soprattutto fiducia. Il Bottega è una squadra composta da giocatori di buon livello per la categoria, molti sono ex della Montesi Pesaro. Da tenere d’occhio c’è Romani, un opposto di grande esperienza”. Per la PromoPharma, in infermeria c’è il solo Benvenuti. Arbitrano Veronica Cardoville (1°) e Irene Casarin (2°).

Classifica. Sir Safety Umbria Academy Assisi 21, Sab Group San Mauro Pascoli 21, La Nef Re Salmone Osimo 21, Novavolley Loreto 20, Sabini Castelferretti 18, Paoloni Macerata 16, Querzoli Forlì 14, Battistelli Real Bottega 11, PromoPharma 11, Montorio Teramo 11, Prime Cleaning Riccione 10, Volley Game T-Trade Falconara 9, Novavetro San Severino Marche 6, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 10). PromoPharma San Marino – Battistelli Real Bottega: sabato 14 dicembre alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. La vittoria ottenuta sabato scorso dalla Titan Services nei confronti del Cattolica ha mosso la classifica delle sammarinesi che si era “congelata” dopo quattro sconfitte consecutive. L’obiettivo della trasferta di questa sera a Fusignano (si gioca in anticipo) è continuare a fare punti. Non facile su un campo che Pasolini & Co non conoscono, contro una squadra che aspetta questo turno per togliersi dalla penultima posizione della classifica per lasciarci proprio le titane. Ci si aspetta una partita dura da interpretare nel giusto modo.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 18, Fenix Energia Faenza 18, Idea Volley Bellaria 16, Bcc Romagnolo Cesena 12, Unica Volley Rimini 11, Alfonsine 11, Retina Cattolica 10, Acerboli Santarcangelo 9, Figurella Rimini 9, Titan Services 7, Fusignano 5, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 8). Fusignano – Titan Services San Marino: mercoledì 11 dicembre alle 21 a Fusignano.

Nella foto: la PromoPharma 2024/2025.

Federvolley San Marino

San Marino, 11 dicembre 2024