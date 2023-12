San Marino. Federazione Sammarinese Pallavolo: Serie D femm/ Titan Services in cerca di riscatto con lo Junior Coriano

Serie D femm. La partita interna con lo Junior Coriano di sabato 9 dicembre è l’occasione per la Titan Services di riprendersi dopo una prestazione non particolarmente convincente in quel di Ravenna. “Sarà un derby sentito da parte di tutte e due le squadre – sottolinea Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Lo Junior Coriano è una squadra solida, positiva e come palleggiatrice ha Elisa Bernardi che alzava per noi l’anno scorso. Noi dobbiamo riprendere il filo del discorso interrottosi a Ravenna e per farlo dovremo imporre il nostro gioco. Le ragazze si stanno allenando bene, con voglia e in squadra il clima è positivo. Qualche giocatrice è un po’ influenzata per cui, fino all’ultimo, non sapremo chi avremo a disposizione”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 24, Figurella Rimini 22, Fulgur Bagnacavallo 21, Ke Car Volley Rimini 17, Idea Volley Santarcangelo 11, Mosaico Ravenna 10, Alfonsine 9, Titan Services 9, Unica Volley Riccione 9, Junior Coriano 5, Longiano 5, Sport Village Forlì 2.

Prossima partita: Titan Services – Junior Coriano. Sabato 9 dicembre, ore 19, a Serravalle.

Nella foto: Stefano Sarti.

