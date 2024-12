San Marino. Federazione Sammarinese Tennis: Buona la prima per i giovani titani nei tornei FIT Junior Program

Subito soddisfazioni per i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino nei tornei del circuito FIT Junior Program che hanno preso il via nel fine settimana.

A Rimini, dove erano di scena le categorie Red, Orange e Super Orange, Gabriel Giri e Adam Sciutti hanno centrato entrambi il successo: Giri si è classificato al primo posto tra gi Orange e Sciutti tra i Red. Al Ct Casalboni, dove sono scesi invece in campo gli atleti delle categorie Green e Supergreen, Giulia Cipolla D’Abruzzo si è imposta nel tabellone B del Supergreen, mentre Ettore Guidi ha giocato la semifinale nel tabellone B di categoria Green. Prosegue anche il lavoro degli allievi del settore agonistico. Recentemente sono state pubblicate le classifiche aggiornate: Silvia Alletti, Serena Pellandra, Talita Giardi, Alberto Lonfernini, Gian Nicola Lonfernini, Nicolò Bollini e Alessandro Ciacci hanno migliorato tutti il proprio ranking.