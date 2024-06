San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Coppa Davis: sconfitto anche il Liechtenstein. Domani c’è l’Islanda

Prosegue il cammino positivo dei biancazzurri in Coppa Davis. A Tirana, dove sono in programma le sfide del gruppo IV zona Europa, i titani del capitano Domenico Vicini hanno battuto oggi il Liechtentein per 2-1, bissando il risultato dell’esordio.

Nel primo match della giornata Filippo Tommesani ha ceduto 6-1 6-2 a Moritz Glauser. Nell’altro singolare Marco De Rossi ha piegato per 6-1 6-0 Serafin Zund. Tommesani e De Rossi sono poi scesi insieme in campo per il doppio, vinto in tre set contro Glauser – Hanke (6-2 2-6 6-3 il risultato). Da primi nel loro girone, i titani affronteranno domani l’Islanda, attualmente quarta. Le prime due posizioni in classifica valgono l’accesso ai playoff per la promozione al gruppo III.