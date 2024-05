San Marino. Federazione Sammarinese Tennis. Valentini, Giri e Sciutti protagonisti nel master interprovinciale FIT Junior Program

I giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino sono stati protagonisti del master interprovinciale FIT Junior Program che si è svolto nel weekend a Cervia. Amelia Valentini ha trionfato nella categoria Orange femminile e Gabriel Giri si è imposto nella categoria Red maschile. Nella stessa categoria era impegnato anche Adam Sciutti, che è approdato nella semifinale B.

Al master interprovinciale si erano qualificati sette atleti biancazzurri, ma alcuni hanno dovuto dare forfait per motivi personali.

Intanto hanno preso il via i Campionati Regionali individuali. Nella categoria Under 12 scenderanno in campo Nicolò Bollini e Serena Pellandra.