San Marino. Federvolley. Europei SCA maschili: San Marino “schiaccia” l’Irlanda del Nord

La partita di questa sera alle 19.30 con la Scozia può essere decisiva per l’oro

San Marino, 31 maggio 2024 – L’inaspettata vittoria dell’Irlanda del Nord sulla Scozia nella prima giornata dell’Europeo Small Countries Association in corso di svolgimento in Liechtenstein ha rimescolato le carte per la zona medaglie, rendendo delicatissimi i due incontri odierni di San Marino con queste due avversarie. I titani hanno risposto benissimo nel primo di questi due match, dominando in lungo e in largo sull’Irlanda del Nord. Un 3 a 0 netto che ha fugato le ansie della vigilia. Primo set vinto facilmente 25/15 con punti finali siglati da due ace di Giri, subentrato in battuta a Volpinari. Secondo e terzo set addirittura dominati con una netta superiorità in tutti i fondamentali. Mascetti è partito schierando il sestetto base con Paganelli opposto al palleggiatore Rondelli, con Benvenuti e Andrea Lazzarini schiacciatori/ricevitori, Volpinari e Bernardi centrali e Bacciocchi libero. Nel secondo set sono entrati Venturini e Donini per Andrea Lazzarini e Volpinari. Girandola di cambi nel terzo per dare respiro ai titolari in vista dell’incontro serale.

“L’Irlanda del Nord è una squadra fisica, che attacca la palla molto alta – spiega a fine match il CT Stefano Mascetti – e se la lasci giocare è chiaro che ti può mettere in difficoltà. Gli scozzesi, ieri sera, l’hanno presa sottogamba. Noi, che abbiamo visto giocare i nordirlandesi, li abbiamo studiati e abbiamo preparato la partita di conseguenza. E ci siamo imposti perché i miei giocatori sono stati bravissimi nel fare quello che avevamo preparato. Sono contento anche di aver potuto far riposare qualcuno in vista del match di stasera. Sarà un’altra partita perché gli Scozzesi non faranno l’errore di sottovalutarci”.

Tabellini San Marino – Irlanda del Nord 3 a 0 (25/15 25/11 25/13).

San Marino – Rondelli 2, Benvenuti 11, Volpinari 2, Paganelli 14, Andrea Lazzarini 8, Bernardi 6, Bacciocchi (L1), Gasperoni, Conti 2, Garattoni 2, Giri 2, Venturini 2, Elia Lazzarini (L2), Donini. Ace: 7. Battute Errore:11. Muri Punto: 3. CT Stefano Mascetti.

Irlanda del Nord – Fulton, Nieuwets 9, O’Carrol 1, Fleming 2, Stewart 2, Livingstone 1, Outhwaite (L1), Neil 1, Upton 1, McMurray 3, Dally, Reilly. Jackson N.E., Christie (L2) N.E. Ace: 0. Battute Errore: 10. Muri Punto: 3. CT Callum Grieve.

Arbitri: Kob (Aut), Sideri (Sco).

Partite giocate

Liechtenstein – San Marino 0 a 3 (12/25 17/25 19/25). Scozia – Irlanda del Nord 2 a 3 (25/23 26/24 20/25 23/25 14/16). Liechtenstein – Irlanda 3 a 0 (25/20 25/18 25/22). San Marino – Irlanda del Nord 3 a 0 (25/15 25/11 25/13).

Classifica

San Marino 6 (PG 2; PV 2, PP 0; SV 6; SP 0). Liechtenstein 3 (PG 2; PV 1; PP 1; SV 3; SP 3). Irlanda del Nord 2 (PG 2; PV 1; PP 1; SV 3; SP 5). Scozia 1 (PG 1; PV 0; PP 1; SV 2; SP 3). Irlanda 0 (PG 1; PV 0; PP 1; SV 0; SP 3).

Partite da giocare

31.05 ore 12.30 Scozia – Irlanda

31.05 ore 17.30 Liechtenstein – Irlanda del Nord

31.05 ore 19.30 Scozia – San Marino

01.06 ore 10 Irlanda del Nord – Irlanda

01.06 ore 17 Liechtenstein – Scozia

01.06 ore 19.30 Irlanda – San Marino

Nella foto: 1. La nazionale festeggia dopo la vittoria sull’Irlanda del Nord.

