San Marino. Femminile: Alessia Marchetti per rinforzare la mediana

La carta di identità parla chiaro: Alessia Marchetti, nata nel 2005, sarà la più giovane della rosa 2024-25. “Sono molto felice di essere qua. Ritengo mi sia stata data una grande opportunità per crescere. L’anno scorso, al Parma, non ero in rosa inizialmente, ma poi ho trascorso buona parte della stagione in Prima Squadra e ho potuto rendermi conto di cosa sia la Serie B”.

E quale è stata questa impressione del campionato cadetto? “È un torneo molto difficile e soprattutto molto lungo – afferma la ragazza piacentina, che approda sul Titano con la formula del prestito – Sarà importante riuscire a gestire bene tutte le fasi della stagione, che sono tante e di tenore diverso. Credo che ci siano molte squadre che viaggiano più o meno sullo stesso livello, e quindi mi aspetto una lotta serrata e molto equilibrata.”

Cresciuta nelle giovanili del Sassuolo e poi del Parma, con il quale ha esordito in Serie B lo scorso anno, Alessia è una centrocampista che ama stare nel vivo del gioco. “Questo è il mio primo anno lontana da casa e per me tante situazioni saranno nuove. Ma non mi spaventa affatto mettermi in gioco; anzi, è un grande stimolo. Con le compagne di squadra mi sto trovando benissimo. Finora abbiamo fatto solo amichevoli, che nel complesso sono andate bene, anche se sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare. In campo sono una giocatrice che si fa dare spesso la palla e che cerca di farla circolare velocemente. Sono più propensa all’assist che al gol, però non mi faccio problemi ad andare al tiro, quando vedo che se ne presenta l’opportunità. La mia ispirazione è sempre stata Andrea Pirlo: non a caso ho scelto il 21 come numero di maglia.”

Benvenuta, Alessia!

Ufficio Stampa