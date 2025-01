San Marino. Femminile: destinazione Avellino un’Elisa Battaglioli in più

La più recente novità del mercato in entrata riguarda il centrocampo. Nell’ultima stagione e mezza Elisa Battaglioli è stata una giocatrice della Freedom: in precedenza, per lei, esperienze con Trento, Ravenna e Ternana. “Ho trovato un ambiente estremamente accogliente. – fa sapere la classe 1998 – Sono tutti molto disponibili e io mi sto trovando benissimo sia con lo staff che con il gruppo, che mi ha subito accolto con calore. A livello personale cerco un riscatto, minutaggio e la possibilità di dimostrare le mie qualità di giocatrice.

Qualità che la rendono una risorsa preziosa, specialmente nella fase offensiva. “Sono una centrocampista di buona tecnica e velocità. – dice di sé la nuova Titana – Mi piace cercare la profondità e in generale ho un gioco piuttosto offensivo. Spero di riuscire a creare molte occasioni da rete e, in ogni caso, di aiutare il gruppo a centrare i suoi obiettivi. La squadra al momento è invischiata nelle posizioni basse, ma non ho dubbi che questo gruppo abbia giocatrici forti e una base importante per risalire. Lo vedo in allenamento e sono sicura di non sbagliarmi.”

Elisa non era ancora a disposizione per la gara con l’Arezzo. Ma lo sarà per quella con la Vis Mediterranea, ultimo appuntamento del girone di andata. Dal suo punto di vista, si tratta di “una trasferta che nasconde grosse insidie. La squadra campana ha una classifica deficitaria e vorrà fare di tutto per rialzarsi ed accorciare le distanze con le formazioni che la precedono, noi comprese. Non sono mai partite facili da portare a casa. Dovremo andare là concentrate e determinate ad imporre il nostro gioco, imprimendo un ritmo alto alla partita. Se sarò chiamata subito in causa, farò del mio meglio per avere un impatto positivo. Ma quello è di importanza relativa. Importa la vittoria e nient’altro.”

Benvenuta, Elisa!

