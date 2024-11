San Marino. Femminile: domenica la Ternana a Montecchio. Barbieri: “Noi squadra viva. Ora servono prove di carattere”

Le Titane tornano a casa, ma non quella classica. Per la seconda volta in stagione sarà l’impianto di Montecchio ad ospitare l’impegno settimanale di Barbieri e compagne. L’ultima volta andò bene. Ma più che la scaramanzia, conta la voglia di rivalsa. Domenica c’è la Ternana, co-capolista a punteggio pieno (assieme al Parma): insomma, la partita è di quelle che lasciano pochi margini di errore. “Ci aspetta una gara indubbiamente tosta, anzi due perché subito dopo andremo a Parma – afferma Raffaella Barbieri – Ma a noi interessa soprattutto riscattare le due prove dalle quali proveniamo, indipendentemente da chi avremo davanti. Dobbiamo cercare di difendere meglio e di essere più ciniche in attacco. Quello che servirà domenica sarà una prestazione di carattere e di voglia.”

L’ultima uscita è costata alle Titane non solo una sconfitta, ma anche il sorpasso in classifica. “Purtroppo il Brescia ha colpito nei nostri momenti migliori, specialmente nel primo tempo – prosegue il capitano biancoazzurro – E tutto questo ha sicuramente influito sul risultato finale. Quando ti sbilanci tanto perché vuoi fortemente il gol, è normale che paghi a livello difensivo. Stiamo lavorando su questo. Noi abbiamo comunque cercato di fare bene fino all’ultimo minuto, riuscendo anche a segnare un gol. Non ha cambiato le sorti dell’incontro, ma ci ha aiutato a reagire. Da lì ripartiamo.”

Il calendario corre, anche se siamo solo nella parte iniziale della stagione. Quel che serve è mantenere la barra dritta e continuare a credere nel lavoro. È – in estrema sintesi – il pensiero di Barbieri: “La San Marino Academy è una squadra viva, anche in questo momento particolare nel quale i risultati sembrano dire diversamente. Siamo totalmente sul pezzo e non ci abbattiamo. Piano piano quel che stiamo seminando darà i suoi frutti. Adesso abbiamo bisogno di offrire prestazioni di livello e di racimolare più punti possibili. È un campionato molto strano, che richiede ad ognuna di fare risultato con tutte, praticamente. Non basta concentrarci con le squadre della nostra fascia. La classifica è corta e può cambiare ogni domenica. Perciò dobbiamo andare su ogni campo e affrontare ogni avversario con in testa bene impressi i nostri obiettivi.”

Per la 9° giornata non cambia solo il campo, ma anche l’orario. Si gioca eccezionalmente alle 15:00, come detto allo stadio di Montecchio. Da questo week-end e per tutta la parte restante della stagione le dirette delle gare di Serie B, comprese quelle della San Marino Academy, non saranno più trasmesse sul canale YouTube della FIGC Femminile, ma sulla piattaforma Vivo Azzurro TV, disponibile sia nella versione web che come app. L’iscrizione è necessaria ma è totalmente gratuita.

