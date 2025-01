San Marino. Femminile: il gol e mezzo di Tamburini non basta contro l’Arezzo, che scappa nella ripresa

Nel primo undici titolare del 2025 compaiono immediatamente i tre acquisti invernali: Poli e Larocca, entrambe all’esordio, e Peare, già schierata in casa dell’Orobica nell’ultima del 2024. E proprio dall’Orobica intendevano ripartire le Titane, provando a dare continuità a quel successo. Invece i tre punti di Montecchio vanno all’Arezzo, che dopo la serie di botta e risposta del primo tempo trova, in apertura di ripresa, l’uno-due che taglia le gambe a Bertolotti e compagne e che alla fine risulterà determinante.

La classica fase di studio si interrompe dopo 9’, quando Carcassi fa il vuoto sulla corsia destra, penetra in area e mette una palla che Lorieri, sul secondo palo, dovrebbe solo appoggiare in rete, ma la 33 si incarta sul più bello, graziando Limardi e compagne. Arezzo pericoloso anche al 15’ e sempre dal binario di destra, stavolta percorso da Razzolini che si isola in uno contro uno con Gardel e mette un cross che Peare, nel tentativo di anticipare Fortunati, devia sul palo, rischiando un clamoroso autogol. A distanza di pochi minuti c’è bisogno della prima parata di Limardi per fermare il mancino ravvicinato di Carcassi; e si ripete, l’estremo difensore della San Marino Academy, anche a metà frazione, quando la San Marino Academy si fa sorprendere su un contropiede condotto da Carcassi, che macina metri su metri in corsia prima di servire a centro area Razzolini, solissima ma troppo tenera in una conclusione che si infrange sugli arti inferiori di Limardi. Per tutta risposta, le Titane costruiscono la loro prima occasione da gol. Ed è un tentativo subito vincente: Giuliani crossa per Tamburini, che non supera la guardia di Zito ma poi, sull’errato disimpegno della centrale aretina, scarica un destro violento che sbatte sulla traversa, rimbalza sulla gamba di Bartalini ed infine termina la sua corsa in fondo sacco. Autorete del portiere e non rete di Tamburini, ma poco cambia nella sostanza e poco toglie alla gioia della 22, comunque decisiva nell’azione che spezza l’equilibrio di Montecchio. Equilibrio che però viene ripristinato nel giro di appena 3’: tanto impiega l’Arezzo per scrollarsi di dosso ogni dispiacere, risalire il campo e spezzare il clean sheet di Limardi con un gran tiro ad incrociare di Carcassi dai sedici metri. Le ospiti cavalcano l’onda per segnare anche la rete del 2-1, che arriva a stretto giro di posta. Limardi si supera sul tentativo ravvicinatissimo di Carcassi, poi però la difesa non allontana a sufficienza e Lorieri ne approfitta tuonando sotto la traversa col piede mancino, lo stesso che aveva dato il via a questa azione direttamente dalla bandierina del corner. Le Titane impiegano qualche minuto per assorbire il doppio colpo. Il finale, in crescendo, porta in dote un tiro a giro di Poli, a lato di poco, e soprattutto il gol del pari di Tamburini, prima stoppata da Bartalini nel confronto ravvicinato e poi rapida ad avventarsi sul “rimbalzo” e a gonfiare la rete nonostante il tentativo disperato di salvataggio da parte di Zito. L’Arezzo non ci sta e prova a mettere di nuovo la testa avanti prima del fischio di fine frazione, ma c’è la mano di Limardi a disinnescare il destro a giro di Razzolini.

La ripresa si apre con una San Marino Academy subito determinata; tuttavia, questa spinta ha il difetto di durare troppo poco. L’Arezzo assorbe i tentativi di offesa delle locali, si riorganizza e velocemente risale, conquistando un corner che Lorieri batte direttamente in porta: Limardi tocca ma non devia e la 33 ospite può festeggiare il cosiddetto “gol olimpico”, oltre alla doppietta personale. Il colpo si fa sentire, tanto che di lì a pochissimo le Titane perdono una palla sanguinosa a centrocampo e Carcassi ne approfitta per involarsi verso la porta di Limardi, attenta sul primo palo. Ne nasce un corner che viene battuto lungo, con Zito che raccoglie la sfera e la scarica forte verso lo specchio, chiamando Limardi ad un altro intervento di livello. Poco da fare, invece, per la 16 di casa quando, a distanza di nemmeno 1’, Carcassi crossa dal fondo e Razzolini sfrutta tutta la propria stazza per imporsi tra Gardel e Congia ed infilare la palla in fondo del sacco. Forte del doppio vantaggio, l’Arezzo passa in modalità gestione, peccando in eccessiva confidenza al 65’, quando Bartalini regala palla a Miotto (inserita nel frattempo assieme a Magni e Crocioni), che calcia subito verso la porta della sua ex squadra, costringendo l’estremo aretino a rimediare al proprio errore con un tuffo in corner. La situazione si ripropone molto simile qualche minuto dopo, con la differenza che, stavolta, il destro di Miotto dalla distanza non è frutto di un errore avversario ma della manovra della San Marino Academy, che sfocia in un tiro controllato da Bartalini senza particolari patemi. L’Arezzo torna a farsi pericoloso in contropiede, con Lorieri che scappa sulla corsia mancina e poi crossa alla perfezione per Corazzi: l’ex Titana si libera di Giuliani con una finta ma non dà al suo mancino il giro voluto. Altra pericolosa ripartenza ospite all’83’, con Lorieri che stavolta si mette in proprio: Limardi alza affannosamente in corner il mancino che sarebbe valso il punto dell’hat-trick alla 33 aretina. Il finale di gara non riserva ulteriori scossoni e così la San Marino Academy è costretta rimandare l’appuntamento con il primo risultato utile del 2025, mentre l’Arezzo apre il nuovo anno nella stessa maniera in cui aveva chiuso quello vecchio: con i tre punti.

Serie B femminile 2024-25, 14° giornata | San Marino Academy – ACF Arezzo 2-4

SAN MARINO ACADEMY [3-5-2]

Limardi; Larocca, Gardel, Congia (57’ Magni); Weithofer (57’ Crocioni), Bertolotti (57’ Miotto), Marchetti (70’ Pirini), Giuliani, Peare; Poli (80’ Galli), Tamburini

A disposizione: Montanari, Fancellu, Ventura, Ciavatta

Allenatore: Simone Bragantini

ACF AREZZO [4-3-3]

Bartalini: Fortunati (46’ Prinzivalli), Toomey, Zito, Tuteri; Licco (83’ Lunghi), Barsali (55’ Corazzi), Martino; Carcassi (68’ Taddei), Razzolini, Lorieri (83’ Hervieux)

A disposizione: Nardi, Bruni, Santini, Perfetti

Allenatore: Ilaria Leoni

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Assistenti: Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto, Laura Gasparini di Macerata

Marcatori: 27’ aut. Bartalini, 30’ Carcassi, 34’ e 52’ Lorieri, 39’ Tamburini, 54’ Razzolini

