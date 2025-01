San Marino. Femminile, l’ex Poli risponde a Bison: le Titane lasciano Cuneo con un buon punto

Le Titane chiudono la doppia trasferta (lunga) con un bottino di quattro punti, aggiornato a Cuneo al termine di una sfida che è stata un mix perfetto di applicazione e concretezza. Se vogliamo c’è anche un pizzico di rammarico ripensando alla paratissima di Korenciova su Larocca a tempo quasi scaduto, ma, ad onor del vero, sono da mettere a bilancio anche i due interventi prodigiosi di Limardi su Dicataldo e Bison. Insomma, un pareggio da tenersi stretto, diversissimo dall’unico altro che le Titane avevano prodotto in stagione, quello della 5° giornata con il Pavia. Ci sono entrambe le freschissime ex nell’undici titolare scelto da Simone Bragantini: Battaglioli in mediana e Poli in attacco. In difesa torna Gardel al posto di Magni, con Congia dirottata sul centro destra.

Partenza positiva delle ragazze di Bragantini: è proprio Battaglioli a raccogliere una respinta corta della difesa su corner e poi a esplodere un destro che non termina lontano dall’incrocio. La risposta della Freedom è a tono: Bison, dal fondo, punta Larocca, converge sul destro e calcia forte sul primo palo, trovando i pugni di Limardi. La squadra di casa prende il pallino, ma non sfonda. Merito di una San Marino Academy ordinata e forte sulle seconde palle, ma poco profonda. La pressione delle piemontesi frutta un tiro fiacco di Pasquali dai sedici metri, letto senza alcuna difficoltà da Limardi. Pochi minuti e la play di casa ci riprova raccogliendo una corta respinta di Ventura: stavolta c’è anche una deviazione a caricare di veleno il suo tiro, che si spegne a centimetri dal basamento del palo. L’angolo che ne consegue non viene battuto direttamente in area; la Freedom quasi perde la palla sullo scambio corto, ma Tamborini è caparbia nel tenerla in campo (mentre le Titane chiedono a gran voce la rimessa dal fondo) e poi a proporla al centro dell’area, dove Harvey svirgola ma Bison no: la conclusione volante finisce nel sacco e la Freedom va avanti. Le Titane si mettono di buona lena per risalire la china. Ora il pallino è nelle loro mani, ma tutto quello che “spremono” da un quarto d’ora di buon possesso palla è un colpo di testa di Gardel su corner, troppo morbido per dare fastidio a Korenciova. Dì là ne dà eccome di fastidio, Fracaros, sullo scarico lento di Larocca all’indirizzo di Limardi, che deve intervenire con decisione per evitare che la 25 di casa possa scartare il regalo. Nel finale di tempo la San Marino torna su, conquistando una ghiotta punizione defilata sul centro sinistra che, ovviamente, viene lasciata a Marchetti, reduce dalla prodezza di Solofra: stavolta però il tiro esce troppo centrale alla play biancoazzurra, e Korenciova può bloccare in scioltezza.

Nella ripresa la Freedom prova subito a bussare alla porta di Limardi con Bison, che calcia debole e centrale dopo una bella progressione. Ma è pericolosa anche la San Marino Academy: punizione battuta da Marchetti in area piccola, dove due giocatrici della Freedom, nel tentativo di anticipare Larocca, si ostacolano e quasi pasticciano, ma poi si salvano concedendo solo un corner. Un po’ si schiacciano, le Titane, ma si difendono con ordine e restano in attesa dell’episodio giusto. Che arriva al 53’: palla persa banalmente da Pasquali e ripartenza fulminea due contro uno condotta da Tamburini, che serve Poli sul filo del fuorigioco e la 18, di punta, anticipa l’uscita di Korenciova e firma il più classico dei gol dell’ex, peraltro il primo, per lei, con la maglia della San Marino Academy. Mauro Ardizzone si affida alla velocità di Dicataldo e la classe 2006, con le sue scorribande in fascia, inizia a diventare una spina nel fianco per la retroguardia titana. È proprio lei, al 62’, a scappare sulla corsia destra, penetrare in area e poi mettere un cross, che, deviato, diventa un tiro insidioso: Limardi si rifugia in angolo. Le Titane provano a rispondere ancora con un piazzato, in questo caso battuto velocemente a centrocampo per Poli che, dimenticata dalla retroguardia avversaria, può entrare in area indisturbata e servire al centro Tamburini, ostacolata al momento della correzione in rete. Si alza però in ritardo la bandierina dell’assistente a cancellare tutto. La Freedom torna a farsi pericolosissima approfittando di una palla persa da Ventura in fascia e raccolta da Bison, che punta Gardel e serve una solissima Dicataldo, stoppata alle porte dell’area piccola da un intervento clamoroso di Limardi. Passa un minuto ed il portiere della San Marino Academy deve ripetersi su Bison, che dopo un secco dribbling in area calcia con decisione verso la porta spalancata, ma si scontra con i pugni dell’estremo avversario. È un momento in cui la Freedom mette alle corde la formazione ospite. Che al 70’, dopo una fuga irresistibile di Maffei sulla destra, deve avvalersi anche di un pizzico di buona sorte sulla deviazione di Congia in area piccola: Limardi, con un altro guizzo, blocca la sfera prima che questa oltrepassi la linea di porta. Poi però i conti con la dea bendata si pareggiano al minuto 87’. O, per meglio dire, è il portiere della Freedom Korenciova che pareggia il voto in pagella della collega Limardi. Sull’angolo di Marchetti la difesa buca sul primo palo, e così la palla diventa perfetta per l’inserimento di Larocca sul secondo; l’ex Bologna calcia a tutta gamba a due passi dalla linea di porta, ma Korenciova, con un intervento semplicemente senza senso, dice di no. A questo punto la Freedom si getta nell’assedio finale. Ma ne trae solo un tiro di Pasquali dalla distanza, finito alto di poco. Nient’altro. La difesa è ottima, le forze fresche di Crocioni, Miotto e Weithofer contribuiscono ad ispessire le mura di una fortezza rossa (visto che oggi le Titane giocavano con la divisa da trasferta) che alla fine esulta compatta per il punto conquistato in Piemonte, buon viatico per tuffarsi nella delicata sfida con il Bologna, finalmente casalinga dopo due trasferte di fila.

Serie B femminile 2024-25, 16° giornata | Freedom – San Marino Academy 1-1

FREEDOM [4-1-4-1]

Korenciova; Cuciniello, Brscic, Stankova (65’ Maffei), Devoto; Pasquali; Harvey (46’ Dicataldo), Tamborini (65’ Giuliano), Zanni (76’ Coda), Fracaros (85’ Semanova); Bison

A disposizione: Nucera, Marenco, Micheli, Adugbe

Allenatore: Mauro Ardizzone

SAN MARINO ACADEMY [3-5-2]

Limardi; Larocca, Gardel, Congia; Ventura (70’ Weithofer), Bertolotti, Marchetti, Battaglioli (78’ Crocioni), Peare; Poli (70’ Miotto), Tamburini

A disposizione: Montanari, Fancellu, Galli, Ciavatta, Magni, Pirini

Allenatore: Simone Bragantini

Arbitro: Filippo Vigo di Lodi

Assistenti: Riccardo Zebini di Rovigo, Emanuele Toniutto di Como

Ammoniti: Bison, Maffei

Marcatori: 21’ Bison, 55’ Poli

Ufficio Stampa