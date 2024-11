San Marino. Femminile: l’impresa sfuma nel finale, Ciccotti annulla la rimontona firmata Barbieri e Tamburini

Sembrava la sfida al Parma dell’anno scorso: avversarie avanti di due reti, a serio “rischio” di segnarne altre, e poi rimontona della San Marino Academy fino al 2-2. L’impresa, stavolta, si ferma a pochi passi dalla linea del traguardo, cosa che comunque non toglie valore alla prova offerta dalle ragazze di Bragantini, specialmente perchè di fronte c’era una delle dominatrici di questa Serie B: squadra, assieme al Parma, non ancora in grado di coniugare il verbo perdere o pareggiare.

E che la Ternana fosse arrivata a Montecchio per centrare la nona vittoria su nove è un concetto che appare chiarissimo fin dal fischio di apertura. In due minuti le umbre colpiscono una traversa con Gomes – con tocco determinante di Limardi – e poi costringono Limardi ad un altro super intervento sulla conclusione ravvicinata di Bonetti, servita in area dall’ex Labate. Quest’ultima, al 6’, si presenta dalla stessa identica mattonella di Bonetti, stavolta su assist di Ciccotti: come prima, è Limardi a vincere il confronto ravvicinato. La Ternana non allenta la pressione. Anzi, la intensifica. Da un calcio d’angolo prolungato da Gomes, Pacioni cestina un’incredibile opportunità a mezzo metro dalla linea di porta. Allora l’attaccante portoghese capisce che è il caso di mettersi in proprio: altro angolo, altro movimento di Gomes all’altezza del primo palo e girata che stavolta finisce in fondo al sacco senza bisogno di aggiustamenti. Gomes che va subito a caccia della doppietta su rimessa laterale: l’ex Napoli usa il fisico per girarsi su Ventura e poi esplode un mancino di estrema violenza, senza trovare però né lo specchio nè una deviazione amica. Il colpo di testa di Bonetti, fuori di poco, conclude questa fase di fuoco della formazione ospite. La San Marino Academy si affaccia poco a poco sulla tre quarti campo avversaria, costruendo però una enorme palla gol al 24’: Pirini in profondità per Galli, che si presenta sola davanti a Ciccioli ma perde l’attimo per la battuta vincente, favorendo l’intervento – comunque notevole – dell’ex Titana. Smaltito il brivido, la Ternana torna a martellare, trovando il raddoppio in maniera piuttosto rocambolesca: Labate punta Magni sul lato corto e mette un cross per Gomes che diventa un pallonetto micidiale. La San Marino Academy comunque risale, conquistando – con Marchetti – una punizione dal limite dell’area che viene affidata al destro sapiente di Barbieri: la palla scende un attimo troppo tardi e la porta di Ciccioli rimane immacolata. Sull’altro fronte, Petrara vince un rimpallo e poi sceglie di servire centralmente Bonetti, il cui mancino sibila alla destra di Limardi. La San Marino Academy non riesce a far ripartire l’azione e sulla riconquista del pallone Bonetti restituisce subito il favore a Petrara, che arriva fino al cospetto di Limardi per poi perdere l’attimo della battuta a rete: decisivo, in questo senso, il ritorno di Weithofer. Il primo tempo si chiude con altri due grossi spaventi per Limardi. Al 39’ Cincotti coglie una clamorosa traversa dal limite, mentre una manciata di minuti dopo, e più o meno dalla stessa mattonella, Bonetti manda alto di pochissimo.

All’uscita dagli spogliatoi ci sono novità in entrambi gli schieramenti. Bragantini sceglie di gettare nella mischia Crocioni e Tamburini per Miotto e Galli. In avvio le Titane devono difendersi da un corner che da il ‘la’ ad una raffica di conclusioni consecutive – tre – l’ultima delle quali, di Pacioni, finisce sull’esterno della rete. Però la San Marino Academy reagisce subito: Pirini arriva al vertice dell’area e conclude, mandando a lato. È comunque un chiaro segnale, da parte delle ragazze di Bragantini, della voglia di fare una seconda frazione diversa dalla prima. Proposito che conduce subito alla rete dimezza-distanze, propiziata da un gran lavoro di Tamburini, che – di lotta e di carattere – va a strappare un pallone apparentemente perso e lo offre a Barbieri, per un destro da fuori area di grande bellezza ed estrema efficacia: palla che scavalca Ciccioli e plana nel sacco all’altezza del palo lontano, per la quarta esultanza stagionale della bomber torinese. Chi invece non aveva ancora flirtato con il gol era Tamburini. Ma tutto questo viene mandato in archivio al 65’, ossia 9’ il 2-1 di Barbieri. Marchetti batte una punizione profondissima per la 22, che regge l’urto di Corrado e, di testa, disegna un pallonetto imprendibile per Ciccioli. Sulle ali dell’entusiasmo la San Marino Academy torna subito su: Marchetti duetta ancora con Tamburini, che approfitta di una difesa troppo schiacciata per calciare subito verso la porta, stringendo però troppo la misura del suo destro. La Ternana inizia ad organizzare un assedio, mentre la San Marino Academy si prepara ad assorbire i colpi con un assetto più prudente e con le energie fresche di Fancellu e Crevacore a sostenere la causa. Cincotta risponde con Fusar Poli e Pirone. Innumerevoli i cross che spiovono in area di rigore, ma le Titane respingono tutti i pericoli anche con l’aiuto prezioso di Barbieri, abbassata sulla linea delle centrocampiste e all’occorrenza pure difensore aggiunto. Non c’è nulla di clamoroso da segnalare dalle parti di Limardi fino al minuto 85’, quando proprio un intervento del portiere di casa risulta decisivo sul mancino affilato di Bonetti, potenzialmente utile anche per l’inserimento di Gomes. Comunque la capolista non demorde, e all’86’ arriva l’episodio che piega la resistenza delle Titane: Pirone rientra sul destro e mette un cross tagliato a centro area, dove sbuca la testa di Ciccotti per la deviazione del nuovo vantaggio umbro. A questo punto tocca alla San Marino Academy riversarsi in avanti. E lo fa con l’aiuto di Paini, entrata per Magni. La Ternana però non sbanda e così conduce in porto la nona vittoria su nove, striscia che le consegna – adesso – la leadership solitaria vista la contemporanea sconfitta del Parma. Per le Titane, un k.o. consecutivo che lascia un po’ di amaro in bocca – se non altro per il minuto nel quale è arrivata la rete del 3-2 – ma che risulta estremamente diverso dai precedenti. Ed è indubitabilmente questo il dato prezioso del pomeriggio.

Serie B femminile 2024-25, 9° giornata | San Marino Academy – Ternana 2-3

SAN MARINO ACADEMY [4-3-1-2]

Limardi; Ventura, Gardel, Weithofer, Magni (dal 90+3’ Paini); Miotto (dal 46’ Crocioni (dall’80’ Crevacore)), Marchetti, Pirini (dal 60’ Fancellu); Giuliani, Galli (dal 46’ Tamburini), Barbieri

A disposizione: Montanari, Benatti, Paini, Gallina, D’Aguì

Allenatore: Simone Bragantini

TERNANA [4-3-1-2]

Ciccioli; Ripamonti (dal 46’ Battistini), Pacioni, Corrado (dall’80’ Massimino), Vigliucci (dal 46’ Capitanelli), Ciccotti, Regazzoli (dal 65’ Fusar Poli), Petrara; Bonetti, Labate (dal 65’ Pirone), Gomes

A disposizione: Ghioc, Quazzico, Domi, Lombardo

Allenatore: Antonio Cincotta

Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Assistenti: Federico Amelii di Teramo e Gianmarco Cocciolone de L’Aquila

Ammoniti: Regazzoli, Marchetti, Ventura

Marcatori: 13’ Gomes, 32’ Labate, 56’ Barbieri, 65’ Tamburini, 86’ Ciccotti

