San Marino. Femminile: presentata in conferenza stampa la stagione che si apre domani ad Acquaviva

Countdown praticamente finito. La San Marino Academy sta per rompere il ghiaccio nella stagione 2024-25. Più precisamente lo farà domani alle 15:00, ad Acquaviva e contro la Freedom. Nell’attesa, a margine della rifinitura di questa mattina, la squadra affidata a Francesco Baldarelli si è presentata in conferenza stampa. Al desk proprio il tecnico marchigiano, accompagnato da un’altra figura che di recente è entrata nei ranghi biancoazzurri: Corrado Selva, neo Presidente della San Marino Academy ma in passato già protagonista sul fronte del calcio femminile sammarinese. “Ringrazio la società per le strutture fornite nel corso di questo periodo che abbiamo dedicato alla preparazione e per la grande organizzazione che ho potuto riscontrare da parte di questa società – esordisce mister Baldarelli – Ringrazio anche il mio staff, che ha lavorato in maniera esemplare. Domani si parte e c’è curiosità di scoprire quale primissimo responso ci darà il campo. Io sono fiducioso, perché le ragazze si sono allenate bene e sempre con il giusto atteggiamento. Sfideremo una squadra importante, senza dubbio, ma quel che conta, per noi, è affrontare bene questo impegno che rappresenta l’inizio di un cammino. Sono emozionato, non posso negarlo. Del resto il calcio deve regalare emozioni. Ma sono anche sereno, perchè conosco il valore delle mie ragazze.”

“È sempre molto difficile fare pronostici sulla stagione che verrà – afferma invece Corrado Selva – Noi non ne abbiamo mai fatti, nemmeno nelle annate in cui poi la squadra ottenne risultati incredibili. Quindi non li facciamo neanche adesso. Sappiamo che il campionato sarà difficile e che il livello della Serie B aumenta ogni anno. Durante queste settimane ho potuto osservare da vicino il lavoro della squadra. Ho visto un ottimo gruppo, cui non mancano certamente impegno ed attenzione. Pertanto, come in passato, sono fiducioso di fare una buona annata. Quello che ci riserverà lo scopriremo strada facendo. Ci saranno momenti felici e altri in cui occorrerà rimboccarsi le maniche. Niente che non abbiamo già affrontato in passato. Veniamo da un anno tribolato e il mio augurio è che riusciremo a fare un campionato più tranquillo, occupando posizioni che ci permettano di lavorare serenamente. Poi vedremo, mano a mano, se riusciremo a puntare a qualcosa in più della salvezza, che resta comunque l’obiettivo primario.”

L’atmosfera di casa rappresenta uno dei “punti di appoggio” per le Titane in questo avvio di stagione; non solo domani, ma anche la domenica seguente in Coppa Italia. Ma per il mister c’è anche dell’altro sul quale poter fare immediato affidamento: “Parte della rosa è composta da giocatrici molto esperte in questa categoria, mentre l’altra parte è fatta di giovani molto, molto interessanti. Queste sono alcune delle certezze da cui partiamo. La sfida è quella di migliorarci come collettivo. Faccio molto affidamento sulle qualità tecniche e umane delle giocatrici che ho la fortuna e il privilegio di allenare. In queste settimane abbiamo lavorato per arrivare subito ad una buona condizione fisica. E sono felice che il debutto avvenga in casa. Fa sempre bene. I miei capisaldi? Direi l’equilibrio. Mi aspetto una squadra ben equilibrata in campo già in questa prima parte di campionato. È la base su cui sviluppare le nostre capacità offensive e difensive. Ritengo che i presupposti siano molto buoni.”

Ci si augura che la bella stagione favorisca un buon afflusso di pubblico. E che non manchino, sugli spalti neppure, quelle giovanissime calciatrici che sognano, un giorno, di rendersi protagoniste proprio su quel campo e con quella maglia addosso. “Credo sia molto importante avere una Prima Squadra in Serie B – il parere del presidente Selva – perché rappresenta un punto di riferimento per tutte le giocatrici del settore giovanile, dalle più piccoline fino a quelle della Primavera. È un obiettivo a cui tutte devono poter ambire. Oggi è proprio questo che avviene. Poi, se alcune sono particolarmente dotate, è giusto che puntino ancora più in alto, come di recente hanno fatto diverse ragazze uscite dal nostro settore giovanile.”

La rosa 2024-25:

Giulia Limardi, Francesca Montanari (portieri); Nicole Ciavatta, Valentina Congia, Elisa Crevacore, Vittoria Gallina, Valeria Gardel, Gloria Magni, Sara Ventura, Julia Weithofer (difensori); Giorgia Bertolotti, Viola Brambilla, Eleonora Crocioni, Swami Giuliani, Alessia Marchetti, Giorgia Miotto, Sofia Pirini (centrocampisti); Raffaella Barbieri, Flavia Fancellu, Eleonora Galli, Martina Tamburini (attaccanti).

Lo staff 2024-25:

Francesco Baldarelli (allenatore), Antonio Censi (vice allenatore), Diego Pratelli (preparatore dei portieri), Yesica Menin (team manager), Elena Baiardi (preparatore atletico), Matteo Aluigi (fisioterapista), Gian Marco Pedrazzi (medico), Daniel Bondavalli (accompagnatore), Filippo Moschini (match analyst), Angelo Novelli (direttore sportivo).

Ufficio Stampa