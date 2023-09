San Marino. Femminile, Primavera: troppo Parma per le Titane 

Le ragazze della Primavera faticano sul campo del Parma alla ‘prima’ della stagione 2023-24. Le Ducali trovano il vantaggio dopo neanche 2’ di gioco con il colpo di tesa di Nicoletti sugli sviluppi di un corner. La stessa numero 7 si ripeterà altre due volte nella parentesi di fuoco che, tra il 7’ e il 12’, vedrà il Parma allungare fino al 4-0. Nicoletti segna ancora sugli sviluppi di un angolo e poi con un comodo tap-in su assist al bacio di Sicuri. Nel mezzo, il diagonale vincente di Gregis nel tu per tu con Gallesio. L’Academy si ridesta poco oltre il quarto d’ora approfittando di una disattenzione della difesa di casa, che recapita il pallone direttamente a Sardo nel cuore dell’area: facile per la 9 biancoazzurra l’appoggio in rete. Nella ripresa il Parma riprende il suo tema arrotondando prima con Iardino e poi con Nicoletti, che aveva confezionato l’assist per il 5-1 e che chiude la sua brillante domenica con un poker personale.

Primavera 1 femminile, 1° giornata | Parma – San Marino Academy 6-1

PARMA

Ianelli; Iavarone (dal 46’ Imperiale), Cini, Fiucci, Lisi, Minuscoli (dal 69’ Cresti), Nicoletti, Gregis (dal 46’ Mendolicchio), Iardino (dal 57’ Ferretti), Sicuri, Vasirani (dal 69’ Delbono)

A disposizione: Barone, Dal Cortivo, Cinquegrana, Cammi

Allenatore: Ileni Nicoli

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Spataro, Giannotti (dal 58’ Luccaroni), Bruciaferri, Falvo, Ghio, Stoico (dal 71’ Benedettini), De Marsico, Sardo (dal 71’ Penta), Gianni (dal 58’ Yazici), Cuciniello (dal 49’ Rizzi)

A disposizione: Blatti, Lombardi, Saruba, Terenzi

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano

Assistenti: Arli Veli di Pisa, Vito Licari di Marsala

Marcatori: 2’, 8’, 13’ e 56’ Nicoletti, 12’ Gregis, 16’ Sardo, 51’ Iardino

