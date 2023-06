San Marino. Festa del Solstizio, 24 giugno presso Ex-Tiro a Volo

Finalmente torna la Festa del Solstizio organizzata dall’Associazione Don Chisciotte, con alcune novità! L’appuntamento è per sabato 24 giugno, a partire dalle ore 18 fino a tarda notte. Quest’anno invece del Parco di Monte Cerreto abbiamo scelto una location diversa, il camping Ex Tiro a Volo, una zona di verde pubblico della nostra Repubblica che riteniamo debba rimanere tale, non ceduta ad uso privati od oggetto di speculazioni edilizie o strumentalizzazioni politiche. Crediamo anzi che debba essere ristrutturata e lasciata a disposizione della collettività.

Il camping dell’ex-Tiro a Volo è attualmente un luogo utilizzato da tante associazioni del territorio, famiglie, giovani e anziani, quale luogo ricreativo e di socialità.

L’altra novità di quest’anno è la collaborazione con Aperitivi in Lingua – Language Exchange San Marino: un modo per esercitarsi a conversare in diverse lingue straniere divertendosi!

Oltre all’aperitivo, alla possibilità di cenare in loco e ai concerti, non mancherà il dj set, con Elio e Fullnelson che faranno rivivere l’atmosfera della pista Velvet.

PROGRAMMA

INIZIO ORE 18 – INGRESSO LIBERO UP TO YOU!

(offerta consigliata 5 euro)

LUOGO: Parco Ex Tiro a Volo, Murata, San Marino Città (area superiore)

via del Serrone, 65

DALLE 18

– Apertura stand gastronomici e bar

– Aperitivo in lingua

Esercitati a parlare le lingue straniere in modo divertente e con madrelingua!

a cura di Aperitivi in lingua – Language Exchange San Marino (partecipazione gratuita, aperto a tutti) – Endrix Rockin’ Deejay (Andrea Silvagni)

– Blowin’ around Duo Acustico (Paolo Beccari)

ORE 21.30

– Man y Miguel & Los Borrachos Bros

Alt r’n’r, folk, Mariachi, Garage, Psych100% de Agave

ORE 23

– Small Jackets

Rock…decisamente molto rock!

ORE 00.30 fino a tarda notte

– Dj set by Elio e Fullnelson from Velvet!

INFO TECNICHE/ORGANIZZATIVE:

– la zona è costituita da un ampio parco…se vuoi porta una coperta per sederti dove preferisci – ci sono numerosi parcheggi, ma qualora non dovessi trovarlo, puoi parcheggiare nelle vicinanze, nel Piazzale Taddeo da Montefeltro, o in via Gamella, la via parallela (quella che conduce al Centro Studi) – l’evento è aperto a tutti, ed è una zona a parco: ti ricordiamo di rispettare l’ambiente in ogni sua forma! Ti aspettiamo!

EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: – Giunta di Castello della Città Di San Marino

– 5R: Ama il Riuso

Instagram: https://www.instagram.com/donchisciotte_rsm/ Facebook: https://www.facebook.com/associazioneculturaledonchisciotte Aperitivi in Lingua: https://www.facebook.com/aperitivi.in.lingua.san.marino Email Don Chisciotte: info.donchisciotte@gmail.com