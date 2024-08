San Marino. Festeggiamenti 3 settembre. Luca Barbarossa e la Social Band si esibiranno al Campo Bruno Reffi

Il 3 settembre 2024, Luca Barbarossa sarà l’ospite d’onore nelle celebrazioni della Festa della Repubblica di San Marino, regalando un indimenticabile concerto presso il Campo Bruno Reffi. Accompagnato dalla Social Band, Barbarossa si esibirà alle 21:30, offrendo un’esperienza musicale unica in una serata che rappresenta uno dei punti culminanti delle festività nazionali.

Luca Barbarossa, celebre cantautore italiano e vincitore del Festival di Sanremo, intratterrà il pubblico con alcuni dei suoi brani più amati, tra cui “Via Margutta” e “L’amore rubato”. Il concerto, aperto al pubblico con ingresso ad offerta libera, avrà anche una finalità benefica: i fondi raccolti saranno destinati alla RSA La Fiorina, dimostrando come l’evento unisca la celebrazione culturale e l’impegno sociale.

Questo appuntamento si inserisce in un programma ricco di eventi e tradizioni che San Marino offre per commemorare la sua fondazione, rendendo la giornata speciale per residenti e visitatori.

Per maggiori informazioni leggi il l’articolo sulla delibera: