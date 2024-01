San Marino. Festival Internazionale della Magia e San Marino Comics: nuova collaborazione

Il Festival Internazionale della Magia è lieto di annunciare la sua proficua collaborazione con San Marino Comics, un importante evento nel campo dei fumetti. Quest’anno, abbiamo previsto diverse novità per rendere l’esperienza dei nostri ospiti ancora più magica e indimenticabile.

**Incontri straordinari e foto incantevoli**: Sabato 16 marzo, all’ingresso del Teatro Nuovo, i visitatori avranno la straordinaria opportunità di scattare foto con personaggi incredibili in un fantastico set appositamente allestito. Questa esperienza regalerà un tocco di fantasia e divertimento in più al nostro evento.

**Una domenica magica per le famiglie**: Il momento clou del festival sarà la giornata di domenica, 17 marzo, con lo spettacolo dedicato alle famiglie. I bambini e i loro parenti avranno l’occasione di interagire con i loro personaggi cosplay preferiti, rendendo lo spettacolo un’esperienza entusiasmante e coinvolgente.

Un ringraziamento speciale va a Paolo Gualdi, Marika Bernardi e a tutto il team di San Marino Comics per la loro costante collaborazione e supporto. Lo scorso anno, l’evento ha riscosso un grande successo e siamo sicuri che quest’anno sarà ancora più straordinario.