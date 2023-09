San Marino. Filippo Menghini consegna al CEO di The Strategy Filippo Bacciocchi copia della tesi realizzata sull’agenzia di performance marketing sammarinese

Filippo Menghini, laureato in Business and Economics all’Università di Bologna e con un master in Management presso Nova School of Business and Economics (a livello mondiale al 15° posto nella classifica dei Master in Management del Financial Times), ha consegnato a Filippo Bacciocchi CEO di The Strategy e co-founder e Marketing Manager di The Space e Tellem, la propria tesi realizzata sull’agenzia di marketing sammarinese dal titolo “The Effectiveness of digital communication channels compared to traditional communication ones: the The Strategy case”.

Filippo Menghini, nella sua trattazione, analizza approfonditamente la transizione dai metodi di comunicazione convenzionali a quelli digitali per le attività di marketing.

“Con un’analisi basata su dati e documenti accademici riferiti a entrambi i canali – spiega Filippo Menghini – ho esplorato in modo rigoroso e approfondito quali sono i vantaggi, e gli eventuali svantaggi, di entrambi i metodi di comunicazione e le rispettive prospettive. Nel quarto capitolo presento il caso “The Strategy” dove ho descritto l’utilizzo delle nuove tecnologie nel campo della pubblicità presentando un esempio concreto su come gli strumenti digitali avanzati siano stati implementati all’interno di una realtà aziendale”. “Ringrazio tantissimo Filippo per aver studiato la realtà di The Strategy come un caso studio di successo sull’efficacia dei canali digitali nel mondo dell’advertising – commenta Filippo Bacciocchi -. È un’autentica gioia condividere il culmine di un percorso formativo, che auguro essere solo l’inizio di una lunga serie di soddisfazioni. Colgo l’occasione per invitare al nostro The Space Tour del prossimo 28 settembre a San Marino i giovani che ricoprono già un ruolo di e-commerce manager. Renderemo pubbliche tutte le nostre strategie per cogliere le numerose opportunità dell’ultimo trimestre dell’anno con un particolare riferimento a Black Friday, Cyber Monday e Natale per ottenere una over performance del fatturato 2023 rispetto a quello dell’anno scorso”.



