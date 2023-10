SAN MARINO. FINO AL 31 DICEMBRE OPERAZIONE PREZZI BLOCCATI GRUPPO C’E’ SU PRODOTTI COAL E RIBASSO SU 400 PRODOTTI GRANDI MARCHE

Il tema dell’inflazione e del caro carello della spesa è da tempo al centro del dibattito pubblico non solo in Italia ma anche a San Marino.

Ad oggi una vera inversione di rotta riguardo i prezzi di generi alimentari ancora non si vede.

Nascono così oltre alle classiche attività promozionali delle iniziative aggiuntive da parte della grande distribuzione per cercare di venire incontro alle esigenze di risparmio dei consumatori.

In Italia il governo ha stipulato con tutte le associazioni di categoria della grande distribuzione un protocollo d’intesa che chiede di offrire ai consumatori per almeno un trimestre delle attività commerciali extra che hanno l’obiettivo di contenere l’aumento dei prezzi. Il protocollo è generico e lascia ampia libertà di manovra alla distribuzione sulla tipologia di attività da mettere in campo.

Questa tipologia dì attività è arrivata anche a San Marino per tramite del Gruppo C’E’ che ha fatto sua anche per i punti vendita presenti a San Marino l’operazione lanciata da suo partner commerciale COAL che la propone su tutti i suoi punti vendita in Italia.

Così fino al 31 Dicembre 2023 in tutti i supermercati Coal compresi quelli di San Marino i prezzi di vendita al pubblico di tutti i prodotti a marchio Coal saranno bloccati e non subiranno nessun aumento ed in più continueremmo ad essere ribassati nelle varie attività promozionali del volantino.

Si tratta di oltre 500 referenze che toccano tutti i settori, quello alimentare con tutti i prodotti primari per la spesa (pasta, riso, latte, farina, olio e tanti altri) ma anche quelli inerenti all’igiene della persona, la pulizia casa ed i prodotti del petfood.

A questa importante attività si aggiunge un ulteriore attività a sostegno della spesa dei consumatori. Il ribasso dei prezzi di vendita di più di 400 prodotti di grandi marche nei più importanti mercati alimentari.

Due importanti attività a tutela del potere d’acquisto dei consumatori da oggi attive anche a San Marino nei supermercati Coal del gruppo C’E’.