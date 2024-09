San Marino. Firma del Memorandum di Intesa fra il Dipartimento Istruzione e L’Instituto Cervatens

Un altro importante passo nel processo di internazionalizzazione del sistema educativo sammarinese è oggi stato compiuto grazie alla firma del Memorandum di Intesa fra l’Instituto Cervantes e il Dipartimento Istruzione.

Al cospetto dell’Ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino, Miguel Fernández-Palacios M., dell’Ambasciatore di San Marino in Spagna, Luca Brandi, del Ministro Consigliere dell’Ambasciata, Manuel González Garagorri, e del Segretario Istruzione, Teodoro Lonfernini, è stato siglato dal Direttore del Instituto Cervantes Roma, Ignacio Peyró Jiménez , e dal Direttore del Dipartimento Istruzione, Francesco G. Giacomini, un Memorandum di Intesa finalizzato all’attuazione di progetti culturali e attività accademiche finalizzati alla diffusione della lingua e della cultura spagnola nel nostro Paese.

Questo memorandum è il risultato di un lungo ed articolato lavoro di confronto fra le parti, iniziato nel settembre 2017. Un’attenzione verso questo progetto che da parte sammarinese ha portato nel 2021 all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’emanazione del Decreto Delegato per l’istituzione dell’insegnamento della lingua spagnola al Liceo Linguistico di San Marino.

Grazie a questo Memorandum di Intesa gli studenti sammarinesi potranno accedere ad un prezioso strumento didattico complementare, l’Aula Virtuale di Spagnolo (AVE), sarà inoltre possibile organizzare a San Marino gli esami per l’ottenimento dei Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) e corsi di formazione di docenti di spagnolo come lingua straniera.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione, Teodoro Lonfernini, si dice molto soddisfatto per l’obiettivo raggiunto. La firma di questo Memorandum di Intesa è un ulteriore tassello del progetto di internazionalizzazione sul quale questa Segreteria continua a lavorare per fornire ai giovani sammarinesi sempre più opportunità di crescita e confronto in un contesto formativo e culturale d’eccellenza.

Un esempio di collaborazione fra istituzioni che merita attenzione e che auspicabilmente sia da esempio per la realizzazione di nuovi ed altrettanto stimolanti progetti nell’ambito del processo di internazionalizzazione del sistema educativo sammarinese.