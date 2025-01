San Marino. Firma di un preliminare. Protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Città dei Presepi

La Segreteria di Stato per il Turismo firma un preliminare Protocollo di intesa con la Associazione Nazionale Città dei Presepi, in continuazione con gli accordi di collaborazione con i Sindaci di Chiusi della Verna, Loreto e Assisi, che permette di collegare realtà turistico-religiose

Nella giornata di sabato 11 gennaio 2025, nella meravigliosa Villa medicea di Cerreto Guidi, tra le amene colline dell’entroterra fiorentino, una delegazione della Segreteria di Stato per il Turismo, composta dal professor Verter Casali e dottor Pietro Berti, hanno partecipato al convegno organizzato dal sindaco Simona Rossetti e dall’assessore alla cultura Andrea Lavecchia, su Giovan Battista Belluzzi detto il “Sanmarino” , architetto militare sammarinese del ‘500 che operò come Capitano in numerose città Lucca, Camaiore, Pistoia San Miniato Empoli fino a Montalcino e Siena, alle dipendenze di Cosimo I de’ Medici primo Granduca di Toscana, la cui ascesa è narrata nel libro del Presidente della Regione Eugenio Giani.

La firma di un preliminare Protocollo di intesa con la Associazione Nazionale Città dei Presepi con la Presidente Rossetti, in continuazione con gli accordi di collaborazione firmati dal Segretario Pedini Amati con i Sindaci di Chiusi della Verna, Loreto e Assisi, permette di collegare realtà turistico-religiose espressione della spiritualità e della cultura artistica e popolare. La visita è proseguita a meravigliosi presepi intessuti con la tecnica dell’ uncinetto, nei bottali della lavorazione del cuoio oppure meccanizzati e ricostruiti secondo i costumi dell’epoca con scenografie mirabili nei comuni limitrofi; infine l’incontro con il Sindaco Simone Figlioli e membri di Giunta di San Miniato organizzato da Michele Fieschi e Fabrizio Mandorlini nel Municipio,”illuminato” dai meravigliosi affreschi del 1200.