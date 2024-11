Nella foto è presente il Senatore Roberto Rosso e Presidente ASACON Andrea Gregnanin Vincenti

Roma, 14 novembre 2024 – La Sala Einaudi della sede di Confedilizia ha fatto da cornice a un evento di grande rilievo per il settore immobiliare: il convegno “Focus sul Condominio”. Questo appuntamento è stato un’importante occasione per approfondire tematiche strategiche legate alla gestione condominiale, con la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e figure di spicco del panorama immobiliare. Tra i presenti, anche Andrea Gregnanin Vincenti, Presidente dell’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali (ASACON).

L’apertura dei lavori è stata affidata al presidente di Confedilizia, avv. Giorgio Spaziani Testa, che ha offerto una panoramica sulle sfide attuali e sugli sviluppi normativi che stanno trasformando il settore immobiliare. Tra gli ospiti d’eccezione, il senatore Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa di Forza Italia, ha portato il suo contributo istituzionale, arricchendo il dibattito con una visione rivolta al futuro.

L’evento, accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha offerto ai partecipanti un’occasione preziosa per aggiornarsi su tematiche di grande rilevanza e ottenere crediti formativi.

Tra gli interventi di spicco, il dott. Giuliano Mandolesi, dottore commercialista e giornalista pubblicista, ha affrontato il tema degli incentivi edilizi in condominio, esplorando le opportunità fiscali disponibili per riqualificare gli edifici e migliorarne la sostenibilità, oltre a evidenziare le criticità che spesso ne ostacolano l’applicazione. L’avv. Daniela Barigazzi, responsabile del Coordinamento Condominiale di Confedilizia, ha invece approfondito la questione delle responsabilità dell’amministratore in caso di lavori non avviati o non conclusi, sottolineando le implicazioni legali e operative di tali situazioni. Infine, l’avv. Vincenzo Nasini, presidente del Registro Nazionale Amministratori Condominiali della Confedilizia-Coram, ha discusso le peculiarità gestionali e normative dei supercondomini, una realtà sempre più frequente nei contesti urbani moderni.

Il senatore Roberto Rosso ha posto l’accento sull’importanza di evolvere i modelli di gestione condominiale, sottolineando la necessità di puntare su innovazione e tecnologia per ottimizzare i processi e migliorare la qualità della vita nei contesti abitativi condivisi. Ha descritto il condominio come una “micro-comunità” che richiede una gestione moderna e visionaria, invitando le associazioni di categoria degli amministratori condominiali a fare fronte comune. “Solo attraverso la collaborazione e l’unione degli sforzi è possibile sviluppare progetti migliorativi che rispondano alle esigenze reali di chi vive e lavora nei condomini,” ha dichiarato Rosso, lanciando un appello a lavorare insieme per un futuro migliore.

In un momento storico in cui il settore condominiale è chiamato ad affrontare sfide complesse, dalla sostenibilità ambientale all’adeguamento alle normative in continua evoluzione, il convegno si è dimostrato un momento di confronto cruciale. Non solo ha offerto soluzioni pratiche, ma ha anche favorito un dialogo costruttivo tra professionisti, istituzioni e cittadini.

L’evento ha confermato il ruolo centrale di Confedilizia e delle associazioni di categoria come punti di riferimento imprescindibili per il settore immobiliare italiano, ribadendo l’importanza di momenti di confronto e formazione per costruire un futuro più sostenibile ed efficiente.