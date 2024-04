San Marino. Focus sul programma di Libera/Ps e Psd. Ciacci (Libera) assicura: “Abbiamo le soluzioni per le emergenze”

La coalizione “Libera/Ps – Psd” ha presentato il proprio programma per le prossime elezioni, delineando un progetto di rinnovamento per la Repubblica di San Marino. Il documento, frutto di un dialogo costruttivo tra i due partiti, pone al centro la questione morale, la ripresa economica, la giustizia sociale e l’integrazione europea. Ecco un focus sui punti più importanti.

Questione morale:

La coalizione pone la questione morale al primo posto, sottolineando la necessità di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. A tal fine, si propone di:

Escludere dalla vita pubblica chi è imputato in gravi atti giudiziari.

Pubblicare i certificati di carichi pendenti penali dei candidati.

Richiedere ai candidati di dichiarare eventuali cariche sociali, partecipazioni azionarie o interessi finanziari.

Sottoporre le liste dei candidati a verifica prima della loro presentazione.

Ripresa economica:

Tra le priorità economiche, la coalizione annovera:

L’implementazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, con particolare focus sulla libera circolazione delle merci e dei capitali.

Il riassetto del sistema bancario per facilitare l’accesso ai programmi finanziari europei.

Il sostegno all’imprenditorialità, alle professioni e al lavoro dipendente, con misure per ridurre la burocrazia, abolire le contribuzioni inique e favorire l’innovazione digitale.

Un piano di riforma del sistema fiscale, incentrato sull’equità e sulla lotta all’evasione.

Giustizia sociale:

La coalizione si impegna a:

Eliminare le disparità di genere nel mondo del lavoro.

Garantire i diritti delle persone con disabilità.

Introdurre il testamento biologico.

Istituire la figura del difensore civico.

Integrazione europea:

L’integrazione europea è un pilastro fondamentale del programma della coalizione. Si punta a:

Rafforzare il ruolo di neutralità attiva della Repubblica.

Favorire la pace e il dialogo internazionale.

Attuare la Carta Europea sulla condivisione delle Responsabilità Sociali.

Promuovere la democrazia diretta e rispettare gli esiti referendari.

Altri punti chiave:

Il programma include anche proposte per:

Riformare il sistema della formazione e dello sviluppo culturale.

Adottare una nuova politica territoriale che favorisca lo sviluppo sostenibile.

Avviare un piano per la transizione ecologica.

Riformare la sanità, con un nuovo modello organizzativo e un rafforzamento della medicina di base.

Potenziare le politiche sociali, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Ciacci: “Dobbiamo affrontare le sfide attuali”

Così il Segretario politico di Libera, Matteo Ciacci: “Abbiamo bisogno di coerenza e onestà come principi fondamentali per la nostra campagna elettorale. Abbiamo le soluzioni per le emergenze, anche se in passato sono state respinte. Le riproporremo. La nostra proposta riformista è realistica e offre speranza per un cambiamento concreto nel Paese. Dobbiamo affrontare le sfide attuali, come la denatalità e il costo della vita, degli affitti e dei mutui, e migliorare la medicina territoriale per proteggere il nostro sistema sanitario pubblico”.

La coalizione “Libera/Ps – Psd” si presenta dunque agli elettori con un programma concreto e realizzabile, che punta a costruire una San Marino più solidale e integrata in Europa.

David Oddone

(La Serenissima)