San Marino. Folta presenza della Scuderia al San Marino Rally

Torna l’appuntamento con il Campionato Italiano Rally Terra, che si prende la scena sammarinese con il 51° San Marino Rally con tanti piloti della Scuderia San Marino iscritti tra moderno e storico.

Ci sarà Jader Vagnini, esperto conoscitore delle strade biancazzurre, che sulla sua Skoda Fabia sarà navigato da Giulia Cefis. Equipaggi tutti targati Scuderia con Andrea Righini e Umberto Bollini; Simone Temeroli e Davide Simoncini; Maicol Lanci e Fabio De Luca e Giuseppe Macina insieme a Simone Manzaroli. Riccardo Rigo, Davide Bartolini ed Erica Ranalli scelgono tre navigatori tesserati Scuderia per assisterli alle note: si tratta di Daiana Darderi, Roberto Selva e Valentina Pasini.

Come sempre grande partecipazione anche al San Marino Historic, saranno dieci equipaggi della società sammarinese presenti per la gara storica. Renato Ambrosi verrà affiancato da Andrea Marcon, immancabile la presenza di Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani. Torna alle corse dopo lo stop forzato anche Nemo Mazza insieme a Riccardo Biordi. Ci saranno, poi, Gilberto Pennacchini con Giuseppe Fanelli e Corrado Costa con Domenico Mularoni. Stefano Camporesi sarà navigato da Pietro Rossi, mentre Nicolò Fedolfi da Livio Ceci. Due piloti sammarinesi, Massimo Moroni e Sergio Bartolini, verranno affiancato dai navigatori Daniele Conti e Federica Del Sordo. Infine, il navigatore Michele Fabbri sarà alla destra di Simone Corcelli.

In Spagna, sul circuito di Jerez de la Frontera, Giacomo Altoè sarà impegnato per il campionato Ferrari Challenge, dove proverà a replicare quanto di buono fatto vedere in Ungheria.

