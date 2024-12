San Marino for the Children ONLUS: Auguri di cuore di Buon Natale e di un Sereno 2025!

Avvicinandoci alle festività natalizie desideriamo chiudere questo anno 2024 ringraziando in modo speciale tutti gli amici che ci hanno aiutato, sostenuto e che continuano ad aiutarci in questo nostro cammino verso gli ultimi del mondo, in modo particolare all’infanzia più povera ed emarginata del Malawi.

Desideriamo ancora guardare al futuro, e continuare con tutto il nostro impegno ad essere costruttori di ponti di Solidarietà e di quel Bene che non fa rumore ma che cresce sempre grazie alla vostra generosità , alla vostra amicizia ed al vostro aiuto. Auguri di cuore di Buon Natale e di un Sereno 2025 !