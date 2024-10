San Marino. Formazione: al via il Corso per allenatori UEFA C

Ha preso il via lunedì 30 settembre il corso per l’abilitazione ad allenatore UEFA C Grassroots organizzato dal Dipartimento Formazione della Federcalcio di San Marino. Presso la Sala Conferenze della Casa del Calcio si sono riuniti i 23 partecipanti, protagonisti di un percorso che li vedrà coinvolti per quattro mesi – fino a gennaio 2025. Tra questi, anche due ragazze – un bel segnale per il movimento calcistico sammarinese.

La Licenza UEFA C offre la possibilità di allenare tutte le categorie delle squadre giovanili sammarinesi ed italiane, nonché riconosciuta e spendibile in tutte le 55 Federcalcio affiliate alla UEFA. Calcio giovanile ed il mondo del Grassroots gli ambiti di approfondimento, che saranno trattati dai docenti della FSGC coordinati dal Responsabile della Formazione Carlo Chiarabini. Tante le attività previste, dalle lezioni in aula a quella pratiche in campo, dalle visite in osservazione presso realtà calcistiche sul territorio e no, fino agli stage presso i club sammarinesi. Saranno inoltre svolti lavori individuali e a gruppi, nei quali i corsisti potranno cimentarsi con esperienze pratiche e concrete, misurando la loro crescita progressiva nel corso dei quattro mesi di attività. Un programma impegnativo e coinvolgente che porterà i partecipanti agli esami finali di gennaio prossimo. A tutti loro, un grande in bocca al lupo da parte della Federcalcio di San Marino.

FSGC