SAN MARINO. Formazione internazionale legata alla salute intima femminile: l’ISS continua a fare scuola, anche per professionisti di Germania e Austria

“La salute intima femminile è un tema delicato e spesso trascurato, che riguarda la qualità di vita di milioni di donne in tutto il mondo – dichiara il Dottor. Maurizio Filippini –. Per questo motivo, è fondamentale offrire alle donne soluzioni efficaci, sicure e innovative, basate sull’uso delle più moderne tecnologie disponibili, come il laser e la poltrona terapeutica. Per garantire la qualità e la sicurezza di queste terapie, è necessaria una formazione adeguata e costante dei professionisti che le eseguono. Per questi motivi, da oltre 10 anni, la UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino si occupa di formare medici provenienti da diverse regioni italiane e da vari paesi del mondo, grazie alla collaborazione con la società DEKA Srl, leader nella produzione dei sistemi brevettati per le terapie MonaLisa Touch e Dr.Arnold. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla diffusione di queste terapie, che rappresentano una vera e propria rivoluzione nella cura della salute intima femminile”.