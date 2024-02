San Marino. Formazione: martedì scorso a lezione da Carlo Castagna

Nella serata di martedì 20 febbraio scorso, si è tenuto un interessante incontro di aggiornamento a cura del Dipartimento di Formazione della Federcalcio di San Marino, in collaborazione con ASAC, indirizzato agli allenatori della FSGC. Presso la sala conferenze della Casa del Calcio, oltre cento persone hanno assistito ad una lezione – partecipata ed interattiva – condotta magistralmente dal prof. Carlo Castagna. Preparatore atletico professionista e docente FIGC, ricopre anche il ruolo di membro del UEFA Fitness for Football Advisory Board ed è ricercatore presso l’Università degli studi di Urbino.

Quasi tre ore di confronto incentrato sul tentativo di carpire le evoluzioni del sistema calcio da un punto di vista atletico, in direzione 2030. Tanti gli spunti e le domande della platea, incuriosita dai dati di importanti ricerche internazionali condotte dai maggiori esperti mondiali in materia. Una serata produttiva, grazie soprattutto allo spessore, alla competenza ed alla disponibilità del docente, che in maniera chiara e precisa ha voluto instillare dubbi e interrogativi a tutti i partecipanti. Chiusura con un arrivederci per Carlo Castagna, che tornerà in Repubblica per approfondire ulteriori temi nel prossimo futuro.

FSGC | Ufficio Stampa