San Marino. Formazione: sul sito della FSGC il bando per il prossimo corso UEFA C

È online sul sito della FSGC (alla sezione Altri Settori > Dipartimento della Formazione) il bando di ammissione al corso per l’abilitazione ad allenatore “UEFA C Grassroots” che avrà luogo dal prossimo 30 settembre fino alla fine del mese di dicembre. Il corso è organizzato dal Settore Tecnico e dal Dipartimento di Formazione FSGC in collaborazione con ASAC ed avrà una durata complessiva di 120 ore, suddivise tra attività di aula e di campo. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso la Segreteria Federale da lunedì 19 agosto fino alle 18:00 di mercoledì 11 settembre 2024. Un’apposita Commissione nominata dalla FSGC deciderà dell’ammissibilità o meno delle domande presentate dagli aspiranti corsisti. Gli ammessi al corso, che saranno comunicati dal Settore Tecnico della FSGC entro cinque giorni dalla scadenza del bando, dovranno confermare la propria partecipazione entro le 13:00 di venerdì 30 settembre, nelle modalità esplicate nel bando al punto 04.

FSGC | Ufficio Stampa