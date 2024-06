San Marino. Francesca Civerchia (Dc): “Supportare magistratura nei suoi sforzi di far emergere la verità e punire i responsabili”

La Repubblica di San Marino si trova ad affrontare una delle sfide più complesse della sua storia recente. Durante il governo di Adesso.sm, un gruppo ben organizzato ha cercato di sovvertire le istituzioni per piegarle ai propri interessi personali, causando danni significativi al nostro sistema finanziario e alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Una realtà che deve essere affrontata con coraggio e determinazione.

La prossima legislatura avrà il compito fondamentale di sanare le ferite ancora aperte e soprattutto garantire che i fondi sottratti illegalmente siano restituiti alle casse dello Stato e, di conseguenza, ai cittadini sammarinesi. Il recupero delle somme sottratte non è solo una questione di giustizia, ma rappresenta anche un passo cruciale per ricostruire la fiducia nello Stato.

È necessario un impegno deciso per supportare la magistratura nei suoi sforzi di far emergere la verità e punire i responsabili della cosiddetta “cricca”.

Solo attraverso un’azione risoluta e coordinata potremo assicurarci che episodi simili non si ripetano mai più.

Il sistema finanziario di San Marino ha subito colpi durissimi a causa di operazioni speculative e fraudolente. Durante gli anni più critici, alcune istituzioni finanziarie sono state manipolate, creando una situazione di incertezza e instabilità. La prossima legislatura dovrà impegnarsi non solo per recuperare le risorse sottratte, ma anche per rafforzare le normative e i controlli, prevenendo future manipolazioni e garantendo una gestione trasparente e responsabile del denaro pubblico.

Dovremo lavorare per rafforzare il sistema bancario, promuovendo una cultura di responsabilità e trasparenza. La creazione di un contesto in cui le istituzioni possano operare in modo etico e conforme alla legge è fondamentale per il benessere economico e sociale del nostro Paese.

Allo stesso modo è imperativo mettere in atto misure di sostegno per le famiglie e le imprese colpite dalle conseguenze delle operazioni fraudolente. La tutela dei risparmiatori, con alcuni dossier ancora irrisolti, sarà una priorità della prossima legislatura.

In qualità di Consigliere uscente della Democrazia Cristiana, confermo il mio impegno personale e quello del mio partito a lavorare instancabilmente su questi temi. La nostra visione è chiara: una San Marino trasparente dove i burattinai e i loro manovratori non abbiano più spazio per agire.

Francesca Civerchia

Consigliere uscente e candidata della Democrazia Cristiana