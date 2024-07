Lo scorso fine settimana la Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha organizzato, presso lo stand federale in località La Ciarulla, la diciottesima edizione del Gran Prix di San Marino di specialità fossa olimpica (trap) alla quale vi hanno partecipato 66 atleti. Dopo la fase iniziale, con 75 piattelli a scorrere, in finale si è aggiudicato la vittoria Francesco Amici con 71 piattelli colpiti in gara e 24 in finale. Per il tiratore sammarinese è il terzo successo nella competizione.