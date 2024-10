SAN MARINO. FRANCOIS DELECOUR A RALLYLEGEND CON LA PEUGEOT 306 MAXI IKE RACING

Francois Delecour testa a Rallylegend la “nuova” Peugeot 306 Maxi di IKE Racing. A Speed Legend premiati campioni iconici della velocità. I partner di Rallylegend 2024. Attesa per il grande spettacolo con i 190 equipaggi tra gara e Legend Stars.

Ormai siamo vicini. Siamo già entrati nella settimana di Rallylegend numero 22, quasi alla vigilia di uno degli eventi-rally più attesi dell’anno, dal 10 al 13 ottobre in scena nella Repubblica di San Marino.

Sale l’attesa per vedere all’opera i 190 equipaggi iscritti, tra rally e Legend Stars, con tanti campioni e vetture iconiche pronti a dare spettacolo sulle speciali affollatissime da decine di migliaia di appassionati da tutta Europa.

FRANCOIS DELECOUR A RALLYLEGEND TESTER DELLA “NUOVA” PEUGEOT 306 MAXI DI IKE RACING

IKE Racing, team emiliano fondato dall’imprenditore e pilota Andrea Zivian (in arte “Zippo”), ha ricostruito la sua Peugeot 306 Maxi (telaio n.90 ex David Salanon, vincitore della Coppa di Francia 2010 e 2011), la leggendaria auto che con il ruggito dei suoi 300 cavalli faceva sussultare il cuore dei fan. E la riporta in azione a Rallylegend con Francois Delecour, dove riproporrà la sfida con l’altra iconica vettura schierata dal team, la Best Impreza McRae Edition n.1, condotta in gara da Gustavo Trelles.

Zivian – un innamorato dell’epoca d’oro dei rally – ha intrapreso una sfida tecnologica per far rivivere il mito della Peugeot 306 Maxi Kit car e riportarla ai suoi fasti. La 2 litri del Leone, affidata in gara a San Marino a uno dei suoi piloti di punta, è solo il primo tassello del progetto “Extreme Maxi”, che verrà presentato dai protagonisti sabato 12 ottobre alle 10.30 a Rallylegend Village, centro nevralgico dell’evento sammarinese.

SPEED LEGEND: RALLYLEGEND INCONTRA E PREMIA I CAMPIONI DELLA VELOCITA’

Sta diventando uno degli appuntamenti immancabili a Rallylegend.

Nella cornice dello stand Sparco, andrà in scena Speed Legend, dove i rally, con Rallylegend, incontrano i campioni della velocità. La consegna di un riconoscimento a piloti che hanno scritto pagine importanti in pista e che sono diventati amici di Rallylegend. La premiazione sabato 12 alle ore 11.30 avrà come madrina Maddalena Corvaglia e vedrà protagonisti Arturo Merzario, Jacky Ickx, Heikki Kovalainen, Dindo Capello, Romain Dumas, Enea Bastianini e altri campioni.

NON SOLO SPONSOR, MA PARTNER APPASSIONATI

Sono tanti e importanti gli sponsors che affiancano Rallylegend, alcuni dei quali ormai da lungo tempo. Con la caratteristica che tutti quanti diventano poi partner appassionati, concretamente coinvolti con la presenza in Rallylegend Village e con varie iniziative nell’ambito dell’evento.

Con Pirelli, Sparco, Eberhard&Co, Liqui Moly, Acqua Lauretana, Foss Marai, Antigua Yacht Club, Noberasco, Gazebo Flash, Dado Pet Food esiste una collaborazione consolidata.

Anche nella Repubblica di San Marino, cuore di Rallylegend, ci sono aziende e partner che credono nella forza e nella visibilità della manifestazione. Un elenco di prestigio che comprende Repubblica di San Marino, Giochi del Titano, TIM San Marino, San Marino RTV, Center Fer, Sfinge Etichette.

Per la edizione numero 22 si affianca anche Enerlight, azienda sammarinese che si occupa di produzione energetica green: a Rallylegend Village compenserà l’energia utilizzata con energia elettrica proveniente da pannelli fotovoltaici e green al 100%, prodotta appunto da Enerlight con il proprio impianto. Per un Rallylegend che sarà così carbon neutral.

