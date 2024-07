San Marino. Fratelli italo-sammarinesi con lode: l’impresa di Simone e Andrea

Simone e Andrea Brigliadori, due giovani italo-sammarinesi, hanno raggiunto un notevole traguardo laureandosi entrambi con il massimo dei voti all’Università Bocconi di Milano, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro.

Simone, il maggiore dei due, ha 24 anni e ha completato il corso magistrale in economia e legislazione per l’impresa, laureandosi il 17 luglio con 110 e lode. Pochi giorni dopo, la famiglia Brigliadori ha vissuto un’altra grande gioia con la laurea di Andrea, 22 anni, che ha conseguito un 110 e lode nel corso triennale in inglese su intelligenza artificiale (Mathematical and Computing Science for Artificial Intelligence).

Andrea ha inoltre trascorso cinque mesi di studio a Boston prima di completare il suo percorso accademico. Questo successo ha riempito di orgoglio i genitori, Mirco (titolare del bar Lo Spaccino a Santarcangelo) e Sabrina.

Attualmente, Simone sta svolgendo la pratica in uno studio di commercialisti a Milano, mentre Andrea ha ricevuto offerte per continuare gli studi a Londra.