San Marino. FSGC & BRIGATA MAI UNA GIOIA: a Gibilterra una trasferta senza precedenti

Mai così tanti per una partita in trasferta della Nazionale di San Marino. Non parliamo di giocatori, staff e delegazione al seguito, piuttosto del numero di tifosi afferenti alla Brigata Mai 1 Gioia che spingeranno i Titani dagli spalti dell’Europa Point Stadium di Gibilterra, nella serata di domani.

Ben ventiquattro supporter raggiungeranno infatti il paese della Rocca per assistere al secondo impegno nel Grupo D2 di UEFA Nations League dei Biancazzurri – attualmente in vetta grazie al successo al debutto con il Liechtenstein. Una larghissima partecipazione che non affonda le radici nella recente vittoria del San Marino Stadium: infatti l’organizzazione di questa trasferta da parte della BM1G è partita molto prima, con tanti tifosi – sammarinesi, italiani, europei, sudamericani e mediorientali – che hanno programmato ferie e permessi lavorativi per esserci. Tra le novità della collaborazione con la FSGC, anche la presenza di una dozzina di tifosi sul charter che ha collegato Forlì e Gibilterra in mattinata. La restante parte del gruppo raggiungerà il teatro della sfida con mezzi propri, a dimostrazione del profondo legame che unisce la squadra al suo più caloroso nucleo di supporter.

In aggiunta, anche l’organizzazione – coordinata dal Supporter Liaison Officer della FSGC – di una sfida amichevole di calcio-a-sette tra tifosi di Gibilterra e San Marino, che avrà luogo questa sera presso uno degli impianti a servizio del Victoria Stadium. Il giorno successivo è invece programmato un pranzo tra le rappresentative di supporter di Team 54 e Brigata Mai 1 Gioia.

FSGC | Ufficio Stampa