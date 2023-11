San Marino. FSGC Business Team chiude il 2023 con un evento B2B sulla comunicazione aziendale

Torna la Nazionale, torna FSGC Business Team. Il programma B2B confezionato dalla Federcalcio su misura delle aziende partner o potenzialmente tali, ha avuto al centro della discussione – in questo nuovo appuntamento – la gestione della comunicazione a livello aziendale. Nel pomeriggio di lunedì 20 novembre, presso la BKN301 Lounge a San Marino Outlet Experience, oltre quaranta partecipanti hanno affollato la sala messa gentilmente a disposizione dal main sponsor di FSGC e Nazionale di San Marino. Tra questi, anche gli uffici stampa dei club affiliati, target group d’elezione per quanto proposto.

L’intero spettro delle dinamiche comunicative aziendali è stato esplorato, partendo dall’analisi del ruolo dei media che – come specifica il nome stesso – si trovano esattamente al centro del circuito dell’informazione aziendale, attingendo dall’ufficio stampa le informazioni poi proposte ai lettori. Onori ed oneri del commento sull’importanza di comunicare in una società moderna, attraverso un mezzo di informazione come un periodico d’informazione cartaceo – pur declinato nei suoi prodotti digitali –, è spettato a Walter Dovesi Nicolessi, Direttore Commerciale di La Serenissima.

Maggiormente improntato sull’ecosistema digitale e prettamente sportivo, Simone Campanati ha illustrato il progetto RBR (Rinascita Basket Rimini), evidenziando i benefici concreti che può ottenere una società sportiva – indipendentemente dalle sue dimensioni – nel comunicare correttamente ed efficacemente al proprio pubblico. Inoltre, la particolarità di RBR è che la scintilla capace di innescare il successo del progetto risiede in gran parte nella comunicazione. Forte della sua formazione nell’ambito della regia e dello storytelling, abbinata ad un ulteriore affinamento professionale in termini di marketing e brand positioning, può certo essere considerato uno dei principali artefici della valorizzazione del marchio RBR.

Non da meno l’intervento di Tellem, giovane e virtuosa azienda sammarinese specializzata nel comunicare agli altri – come riprende lo slang della sua stessa ragione sociale. Competenza, verticalità, creatività e attenzione alle esigenze del cliente sono le qualità imprescindibili su cui poggia il progetto di Tellem. Tra gli asset dell’azienda made in San Marino, la gestione strategica dei social network, i prodotti di copywriting e SEO on-site ed off-site. Ma anche costruzione di un brand identity & grafica efficace, solida e longeva che permetta ai marchi delle realtà imprenditoriali che decidano di avvalersi di questi prodotti, una solida affermazione della propria immagine e del proprio posizionamento nel mercato.

Temi specialistici, ma di grande impatto ed estremamente interessanti per il pubblico partecipante, che si è dimostrato piuttosto ricettivo e coinvolto. Tutti i club affiliati alla Federcalcio hanno partecipato con propri rappresentanti responsabili della comunicazione, che hanno potuto contare sull’ottimo catering offerto da KM Service srl. “Un bellissimo incontro, che ha fatto da antipasto ad un altrettanto bellissima partita della Nazionale di San Marino. Un lunedì decisamente difficile da dimenticare – commenta Andrea Nardoni, Responsabile dell’Area Marketing e Commerciale della FSGC. Abbiamo chiuso alla grande il 2023 di FSGC Business Team, ricco di appuntamenti proposti su misura per le realtà aziendali che fanno parte della famiglia del calcio sammarinese, e per quelle che potrebbero pensare – presto o tardi – di entrarvi. Se in questo anno solare possiamo considerare superata a pieni voti la fase test di FSGC Business Team – conclude Nardoni – nel 2024 rilanceremo, con un ulteriore upgrade del progetto”.

