San Marino. FSGC. Formazione: Chiarabini e Lepri a Nyon per la UEFA Coach Education Conference

Presente anche San Marino tra le 55 federazioni alla quattordicesima edizione dell’UEFA Coach Education Conference svoltosi dal 18 al 20 settembre scorso a Nyon. Per la federcalcio del Titano hanno preso parte alla conferenza Carlo Chiarabini del Dipartimento di Formazione e Fabio Lepri in qualità di Senior Coach Educator.

Il tema centrale della conferenza, tenutasi nel quartier generale UEFA in Svizzera, è stato l’approccio integrato e collaborativo nel coaching. Cinque poi i macrotemi sviluppati nella tre giorni: il ruolo dei Coach Educator, lo sviluppo del calcio femminile, l’introduzione dei nuovi diplomi Fitness Uefa, il ruolo dell’allenatore dei portieri e i trend del calcio moderno. Sono stati esposti anche dati statistici – a conferma della direzione del calcio moderno – e tematiche relative ai nuovi obblighi di qualifiche in materia di licenze europee. Per San Marino una sfida impegnativa, che la FSGC vuole accogliere e sulla quale ripone grande fiducia per il futuro.

FSGC