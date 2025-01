San Marino. FSGC: K-Sport in visita alla Casa del Calcio

Si è svolto mercoledì presso la Casa del Calcio un incontro tra esponenti della FSGC e di K-Sport. L’occasione è stata utile per fare il punto delle attività condivise dai due enti, da tempo uniti da un forte legame di partnership, oltre che per pianificare quelle future, interessate da notevoli ampliamenti ed approfondimenti. A margine dell’incontro, cui hanno preso parte anche elementi della Commissione Tecnica della FSGC – che nella loro attività toccano con mano, e quotidianamente, le possibilità e i vantaggi offerti dai sistemi di K-Sport – alcuni degli intervenuti si sono spostati nella Sala Conferenze della Casa del Calcio. Qui gli esponenti di K-Sport, compreso il patron Mirko Marcolini, sono stati non solamente graditi ospiti, ma anche relatori – al fianco di Carlo Chiarabini e Fabio Lepri – nel corso di aggiornamento per allenatori con Licenza UEFA B e UEFA C dal titolo: “Match & Training Analysis” – nuovi approcci scientifici e tecnologici”.

