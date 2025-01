San Marino. FSGC: nasce l’Area Piscologica, a supporto di giocatori e giocatrici di San Marino

La dimensione psicologica, come è noto, costituisce un caposaldo dell’attività e del rendimento di atleti ed atlete professionisti e no. Già da anni la Federcalcio si avvale delle competenze del dott. Maurizio Ceccoli in sede di monitoraggio ed eventuale intervento a supporto di giocatori e giocatrici per eventuali eventi disturbanti che possano intercorrere nell’esperienza di campo o extracampo. Dalle potenziali difficoltà relazionali, al rapporto con i tecnici o alla gestione della delusione per mancate convocazioni – tutte circostanze che fanno parte del gioco. “Dopo un lavoro certosino ed una serie di valutazioni approfondite in sede di Consiglio Federale – assicura il Vicepresidente Simone Grana – la FSGC ha deciso di avviare un progetto ancor più completo, individuando una vera e propria Area Piscologica al suo interno. Questo porterà al riconoscimento della figura dello psicologo sportivo al pari dei collaboratori tecnici o specializzati che conosciamo (collaboratori tecnici, fisioterapisti, medici sportivi, etc.) all’interno dell’attività calcistica sammarinese. L’obiettivo – conclude Grana – è duplice: sostenere quanto fatto finora, sviluppando inoltre la componente motivazionale. La Federcalcio di San Marino ritiene infatti determinante considerare ogni singolo aspetto che possa concorrere al miglioramento di ragazze e ragazze che si dedicano al calcio, garantendo loro il massimo supporto”.

All’interno dell’Area Psicologica della FSGC opereranno i dott. Maurizio Ceccoli e Massimiliano Vandi. Il primo, che ha recentemente sostenuto con successo il primo corso specialistico tenuto dalla FSGC a Coverciano, proseguirà nel lavoro impostato già da anni. Con lui l’omologo Vandi, esperto psicologo dello sport con un curriculum di esperienze in diverse discipline. Saranno garantite prestazioni specializzate al servizio di atleti e gruppi squadra, che siano di supporto agli staff tecnici. L’obiettivo degli psicologi è quello di supportare l’atleta nella gestione e nell’ottimizzazione delle proprie risorse, nelle diverse fasi del proprio percorso sportivo, valorizzandone gli aspetti educativi affinché il calcio sia sempre – prima di tutto – divertimento. Uno degli aspetti più significativi e finora parzialmente affrontato dalla struttura federale riguarda la gestione degli infortuni.

La dimensione degli infortuni, in particolare, è tema piuttosto delicato: in quella particolare circostanza, specie nella malaugurata situazione di infortuni di lungo corso, il calciatore si ritrova catapultato in un limbo – distante dal gruppo squadra e con l’orizzonte di un ritorno all’attività fatto di step riabilitativi tutt’altro che semplici da affrontare a livello mentale. Il servizio è sviluppato su più livelli: in termini di consulenza individuale, ma anche con osservazione sul campo, affiancamento ai tecnici e collaborazione con gli staff. Se il dott. Ceccoli avrà la responsabilità dell’attività maschile, il dott. Vandi si occuperà di calcio femminile e futsal. Imprescindibile l’interazione e la collaborazione con le famiglie ed in primis i genitori degli atleti, per addivenire ad una sinergia importante ed efficace a beneficio dei ragazzi e delle ragazze. In tal senso, ci sono già progetti in cantiere che riguarderanno scuola, famiglia ed il senso di appartenenza alle nostre Nazionali.

È bene specificare come la Federcalcio di San Marino non intende sostituirsi ai servizi erogati dall’Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino. Come sancito nell’accordo FSGC-ISS, infatti, laddove dovessero evidenziarsi problematiche di rilievo e non afferenti all’attività sportiva e di campo, tutto verrà trasmesso e affidato nelle mani dei professionisti dell’ISS.

FSGC