San Marino. FSGC. “Sfidare l’impossibile”, la prima settimana fa il pieno di consensi

Ad una settimana dall’inaugurazione ufficiale, “Sfidare l’impossibile: l’incredibile storia del calcio sammarinese” ha già fatto il pieno di consensi. “È stata una settimana intensa, ma gratificante – fanno sapere dal Titanus Museum. L’installazione dedicata al calcio della Repubblica di San Marino è piaciuta molto, risultando emozionante e coinvolgente per tutti i visitatori – per la maggior parte tifosi, arrivati in territorio per San Marino-Gibilterra”. Basti pensare che solo nel primo weekend di apertura, oltre la metà degli ingressi è stata di persone che avevano assistito all’incontro del San Marino Stadium, attivando così la scontistica dedicata.

Il principale punto di contatto, in particolar modo per il pubblico straniero, si è confermato essere il mondo dei social network: “Tanti turisti e tifosi europei sono venuti a conoscenza di Titanus Museum tramite le iniziative social, altri semplicemente trovandoselo davanti durante una passeggiata in centro storico. In attesa che anche il pubblico sammarinese si interessi appieno a quest’opera senza precedenti in territorio, rileviamo i riscontri emozionati di chi ha già potuto immergersi in “Sfidare l’impossibile: l’incredibile storia del calcio sammarinese”. Il tam-tam mediatico attorno a questa iniziativa ha goduto di importanti casse di risonanza quali spot radiofonici, televisivi, nonché su media digitali o tradizionali, come conferma la presenza di un cesenaticense che aveva letto di quest’opera multimediale sulla Gazzetta dello Sport. “Ciò che più piace ed emoziona – rileva il personale di Titanus Museum, dalla viva voce dei primissimi avventori – sono i ricorrenti temi di lotta e perseveranza per ottenere risultati di valore, con infinito orgoglio, nonostante il blasone degli affermati avversari”.

FSGC