San Marino. FSGC. Under 14: la seconda sfida premia Malta 4-1

Secondo confronto amichevole in quarantotto ore per le Under 14 di San Marino e Malta. Tra gli ospiti due novità dall’inizio: Camenzuli e Grech, che non avevano disputato nemmeno un minuto mercoledì scorso. Tra i titolari biancazzurri troviamo invece Amati, Della Balda, Lepri e Testoni. Indisponibili alcuni protagonisti dell’ampio successo infrasettimanale, come Montebelli, Augusto Ceccoli e Prendi – oltre a Luca Michelotti.

Dopo un’opportunità per parte con Stevanovic e Montali, è San Marino a sbloccare il punteggio. Eccesso di confidenza di Roe, che perde palla nella propria area di rigore sul pressing di Aureli, glaciale nel trafiggere Micallef. Malta ha però tutt’altro piglio e impatta al 24’ con una splendida azione verticale che passa dal lancio di Busuttil e la rifinitura di Stevanovic, che regala a Camenzuli un pallone d’oro per pareggiare. Quattro minuti più tardi Mazza si mette in proprio, concludendo l’azione personale con un destro che scheggia la traversa a portiere battuto. Prima dell’intervallo Stevanovic sfiora in due circostanze il gol della rimonta, che prende corpo nella ripresa.

Novanta secondi dopo l’inizio del secondo tempo Vella spedisce fuori dal limite dell’area, mentre al 51’ Buttigieg si inventa la perla del 2-1. Destro a giro all’incrocio dei pali che bacia la traversa prima di insaccarsi imparabilmente. Il gol taglia le gambe a San Marino, salvato dai legni sulla punizione di Busuttil ed il tiro-cross di Vella. In pieno recupero gli ospiti arrotondano con la zampata dello stesso Vella – servito in area da Zerafa – e dal doppio tentativo in area di rigore di Roe, su cui arriva il triplice fischio di Andrea Righi. L’Under 14 di Malta restituisce così il 4-1 ai pari età di San Marino, vincenti in egual misura mercoledì scorso.

Amichevoli internazionali U14, 2. partita | San Marino-Malta 1-4

SAN MARINO [3-5-1-1]

Michelotti (dal 54’ Della Valle); Monaldi, Piergiacomi, Amati (dal 59’ Gasperoni), Della Balda; Angelini (dal 54’ Borgelli), Mazza (dal 54’ Frulli), Lepri (dal 65’ M. Ceccoli); Testoni (dal 59’ Achilli), Aureli, Montali

A disposizione: Fabbri

Allenatore: Dario Vanni

MALTA [

Micallef; Grech, Roe, Bonnici; Gatt (dal 73’ Higgans), Aquilina, Busuttil, Galea; Buttigieg (dal 61’ Hili); Camenzuli (dal 41’ Vella), Stevanovic (dal 76’ Zerafa)

A disposizione: Mulholland, Mangion, Miceli, Dullard, Attard

Allenatore: Charles Sciberras

Arbitro: Andrea Righi

Assistenti: Andrea Zaghini ed Elisa Cecchetti

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Marcatori: 17’ Aureli, 24’ Camenzuli, 53’ Buttigieg, 80’+1’ Vella, 80’+4’ Roe

Ammoniti: Gasperoni, Monaldi

