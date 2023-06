San Marino. FSRS: TROFEO NAZIONALE GIOVANI PROMESSE

Dopo il successo della prima edizione tenutasi lo scorso anno, dall’ 11 al 19 giugno, si è tenuto il secondo Trofeo Nazionale Giovani Promesse, una competizione targata FISR che ha coinvolto i nati negli anni 2017 e precedenti che praticano il pattinaggio artistico. Gli atleti partecipanti sono stati più di 800, divisi in categorie in base all’età ed al livello raggiunto. Anche quest’anno, come lo scorso anno, la competizione si è svolta a Roccaraso in provincia dell’Aquila, nel palaghiaccio G. Bolino che spesso vede ospitare campionati italiani ed europei. Sono stati nove giorni vissuti come una grande festa del pattinaggio in cui l’obiettivo era quello di far vivere agli atleti una bella esperienza di crescita e confronto.

Dal titano è partita l’atleta Michaela Righi insieme all’allenatrice Erica Borgagni. Dopo la giornata di prova pista non ufficiali in cui Michaela si è ambientata, sperimentando una pista di dimensioni molto più grandi di quella abituale e prendendo dimestichezza con il tipo di pavimentazione presente, nelle prove piste ufficiali ha eseguito tutte le difficoltà ed è riuscita ad effettuare la gara senza farsi prendere dall’emozione, portando a termine in maniera precisa tutte le trottole e i salti singoli, ma sbagliando una catena per paura di non rientrare nei tempi del disco: Michaela è stata premiata con un quinto posto assoluto, con una differenza di solo 1,90 punti dalla prima classificata.

