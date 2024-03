San Marino. Furti di cibo per gatti tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 in un esercizio a Dogana. Condannato un sammarinese di 64 anni

I furti sono avvenuti tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, quando un cittadino di San Marino di 64 anni è stato protagonista di una serie di taccheggi mirati alla sottrazione di cibo per gatti da un negozio molto conosciuto di Dogana. La somma totale dei beni asportati ammonta a circa 100 euro.

Ieri il processo, e nonostante l’assenza dell’imputato all’udienza la sua difesa è stata assicurata dall’avvocato Pietro Menicucci, sono stati messi in luce i dettagli dell’accordo di patteggiamento. Tale accordo ha portato a una sentenza di condanna a 2 mesi e 15 giorni di reclusione per il 64enne, oltre al pagamento di una multa di 100 euro con la sospensione condizionale della pena negata a causa di precedenti della stessa tipologia.

Nel dettaglio l’indagine ha rivelato che l’uomo, mosso da una non precisata necessità, aveva pianificato con cura i suoi colpi, optando per orari meno affollati per ridurre il rischio di essere scoperto. Però la serie di furti non è passata inosservata ai gestori del negozio, che hanno allertato le autorità dopo aver notato un calo insolito delle scorte di cibo per gatti. Verrà probabilmente data la possibilità all’uomo di beneficiare di misure alternative alla detenzione nonostante la mancata sospensione condizionale della pena.