San Marino. Furti nei supermercati, arrestati due coniugi rumeni

Nella giornata di mercoledì 27 settembre 2023, sono stati tratti in stato di fermo due coniugi cittadini rumeni, l’uomo di anni 23 N.A.N. e la donna N.G.S. di 21 anni, quali autori di diversi furti commessi in questo mese di settembre 2023. L’attività investigativa svolta dai Militari della Gendarmeria delle Brigate di Serravalle e Borgo Maggiore hanno stabilito che i furti sono avvenuti prevalentemente ai danni di supermercati del territorio della Repubblica. Una volta individuati i possibili autori e i veicoli con i quali gli stessi agivano in territorio sammarinese, grazie alla tempestiva collaborazione e intervento del personale dei Servizi di Prevenzione e Controllo del Territorio della Gendarmeria (pattuglia radiomobile), verso le ore 18:00 di ieri l’autovettura sulla quale viaggiavano è stata intercettata in zona Borgo Maggiore. Alla guida vi era un altro cittadino rumeno, C.V. di anni 41, quest’ultimo denunciato a piede libero conseguentemente al coinvolgimento nella vicenda in forma marginale. Si evidenzia che nei confronti dei tre soggetti sono emersi precedenti penali per reati contro il patrimonio riferiti al territorio italiano. I coniugi citati dopo essere stati interrogati con le opportune garanzie di legge e foto-segnalati, sono stati associati al locale carcere dei Cappuccini per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, durante l’operatività di Polizia svolta è stata sequestrata la somma di € 1.800,00 in contanti e della merce sottratta prima di essere fermati. Le indagini sono tutt’ora in corso per accertare le varie responsabilità anche a seguito dei furti avvenuti nei giorni scorsi. Infine, si segnala che i soggetti sono tutti residenti fuori territorio.

